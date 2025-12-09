Речь не о чайнике или микроволновке, а о приборах с нагревательными спиралями и щеточными моторами. Ученые из Пусанского национального университета (Pusan National University, PNU) выяснили, что мелкая бытовая техника может быть источником вредных ультратонких частиц. Ключевыми источниками стали фены, аэрофритюрницы и тостеры.

Воздух в квартире может быть не таким чистым, как кажется. Виной тому — не только улица за окном, но и привычные приборы в ванной и на кухне.

Специалисты Пусанского национального университета (Pusan National University, PNU) под руководством профессора Чанхюка Кима (Janhyeok Kim) проверили, что выделяют мелкие бытовые приборы с электрическими нагревательными элементами и щеточными двигателями. В центре внимания оказались фены, аэрофритюрницы и тостеры.

Выводы оказались тревожными. Большинство таких устройств при работе выбрасывают в воздух большое количество ультрамелких частиц. Их объем напрямую зависит от температуры работы прибора. Модели со щеточными двигателями и нагревательными спиралями генерируют в 10-100 раз больше частиц, чем аналоги с современными бесщеточными моторами.

Особую опасность представляет состав этих частиц. Нагревательные спирали часто содержат тяжелые металлы — медь, железо, алюминий. Эти вещества повышают риск токсического воздействия и воспалительных реакций при попадании в организм.

Моделирование показало, куда именно попадают эти частицы. Они оседают в глубоких отделах легких, в альвеолярной области. Из-за особенностей дыхательных путей дети подвергаются большему риску, чем взрослые. На единицу массы тела они получают большую дозу загрязнения.

Профессор Ким отмечает, что понимание источника проблемы — первый шаг к ее решению. Производители могут снизить выбросы, переходя на бесщеточные двигатели и оптимизируя конструкцию нагревателей. Результаты исследования могут лечь в основу новых стандартов безопасности для бытовой техники и рекомендаций по качеству воздуха в помещениях, особенно с учетом защиты детей.