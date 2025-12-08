Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Столетние математические формулы числа Пи оказались связаны с черными дырами и турбулентностью
Гениальный математик-самоучка Шриниваса Рамануджан, работавший в начале XX века, фактически зашифровал в формулах для Пи уравнения для современных физических явлений. Оказалось, что его работы описывают такие сложные явления, как турбулентность и поведение черных дыр.

В 1914 году индийский математик-самоучка Шриниваса Рамануджан (Srinivasa Ramanujan) опубликовал серию формул для расчета числа Пи. Они поражали эффективностью. Спустя век выяснилось, что в этих формулах скрыто нечто большее, чем просто способ вычисления константы.

Специалисты из Центра физики высоких энергий (Centre for High Energy Physics, CHEP) Индийского института науки (Indian Institute of Science, IISc) задались простым, но глубоким вопросом: почему формулы Рамануджана вообще существуют в такой форме? Есть ли за чистой математикой физический смысл? Профессор Анинда Синха (Aninda Sinha) и его бывший аспирант Файзан Бхат (Faizan Bhat) нашли ответ.

Они установили, что математическая структура формул Рамануджана естественным образом возникает в так называемых логарифмических конформных теориях поля. Эти теории описывают физические системы с масштабной инвариантностью, то есть такие, где явления выглядят одинаково при рассмотрении в разном масштабе — подобно фракталу. В природе эта симметрия проявляется в критических точках фазовых переходов. Самый понятный пример — вода при определенной температуре и давлении, когда она перестает быть просто жидкостью или паром, а превращается в однородную среду без четкой границы между состояниями. Свойства вещества в этой точке описывают как раз конформные теории поля.

Но это не только про воду. Критическое поведение, которое моделируют эти теории, встречается и в других сложных явлениях: в процессе перколяции (например, как жидкость просачивается через пористую среду), в хаотичном движении турбулентных потоков и даже в некоторых теоретических описаниях черных дыр. Именно более конкретный подкласс — логарифмические конформные теории поля — и оказался связан с формулами Рамануджана.

Получается интересная вещь. Формулы, которые сам Рамануджан считал чисто математическими, на деле описывают фундаментальные законы физики сложных систем. «Мотивация Рамануджана, возможно, была очень математической, но, не зная этого, он также изучал черные дыры, турбулентность, перколяцию и многое другое», — пояснил Файзан Бхат.

Это открытие имеет и практическую ценность. Используя связь с работами Рамануджана, физики теперь могут эффективнее вычислять определенные величины в конформных теориях поля. Это потенциально упрощает и ускоряет расчеты, которые раньше требовали огромных вычислительных мощностей.

Интересно, что наследие Рамануджана в вычислительной математике и раньше было огромным. Современные алгоритмы для вычисления триллионов знаков Пи, например, алгоритм Чудновского, основаны именно на его идеях. Теперь же выяснилось, что его гений затронул и теоретическую физику. Ученые поражены, как математик, практически не контактировавший с современной ему физикой, интуитивно наткнулся на структуры, которые сегодня считаются ключевыми для понимания Вселенной.

#физика #черные дыры #турбулентность #число пи #конформные теории поля #рамануджан
Источник: scitechdaily.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
9
Новые снимки НАСА и ЕКА показывают, что 3I/ATLAS активизируется перед сближением с Землёй
+
Космическая фотография недели — обсерватория Gemini опубликовала снимок структуры Ua ʻŌhiʻa Lani
+
Пользователь Redditor показал редкую демонстрацию NVIDIA Dusk & Down с GeForce FX 5950 Ultra
+
В Словакии разработали модернизированную версию ЗСУ «Шилка»
1
РИА Новости: России в 2026 году грозит дефляция
1
FT: В ЕС нашли способ навсегда заблокировать российские активы
+
МВД советует отказаться от биометрии в банковских приложениях
1
На пресейле ферма ботов мгновенно скупила весь объем токена WET от DeFi-проекта HumidiFi
+
На Урале запущен новый цех по производству титана
1
Jerusalem Post: США попросили Ливан вернуть неразорвавшуюся авиабомбу GBU-39
3
Тульский изобретатель ускорил работу автомата Калашникова
2
Самый современный метропоезд «Москва-2026» проходит обкатку сразу на двух линиях столичного метро
+
Эксперты сравнили российский С-400 «Триумф» и американский MIM-104 Patriot PAC-3
1
В Китае создали первую в мире цельную алюминиевую раму для внедорожника
1
Две Nvidia GeForce GTX 580 стали отправной точкой для индустрии искусственного интеллекта
4
В Hardware Unboxed сравнили GeForce RTX 5050 с Arc B580 и выбрали лучший вариант для игр
4
Microsoft оптимизирует контекстное меню Проводника в Windows 11 и позволит убрать Действия ИИ
3
Врач-ортодонт Ксения Софроницкая предупредила об опасности модного метода — заклеивания рта на ночь
3
Астрономы обнаружили самый большой вращающийся объект в известной Вселенной
+

Популярные статьи

Реальная и полная история кометы 3I/ATLAS по состоянию на 7 декабря
4
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
11
Апгрейд наоборот — как урезанная Windows 11 оживила мой древний ноут
17
Воспоминание об игре «Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction»
1
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
4
Честный разговор о российской микроэлектронике: техсбор и «прекрасное далёко»
14
Почему Киев убедил Соединенные Штаты в необходимости сильной России
10
Профессия без названия — почему ваша цифровая подпись скоро станет важнее железа
10

Сейчас обсуждают

Саня Деточкина
19:39
Демпинг за счет селлеров и плюс недоплаченные пошлины и налоги
Крупнейшие ретейлеры пожаловались в правительство на ценовой демпинг со стороны Ozon и Wildberries
Саня Деточкина
19:38
С таким что маркетплейс озознанно или нет стимулирует серый импорт, со всеми вытекающими
Крупнейшие ретейлеры пожаловались в правительство на ценовой демпинг со стороны Ozon и Wildberries
ark-bak
19:31
В смысле пройдет? Станет дороже?
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
ark-bak
19:25
Это ШЕДЕВР!
Встроенная графика Intel Arc B370 с 10 ядрами Xe3 опережает мобильную карту RTX 3050
Александр Кузнецов
19:17
Ну блин... Ничему история не учит. Вот совсем недавно, в 2021 году проверяли "абрас" старыми советскими снарядами. И что? С двух фугасов минус гусеница с катком, клин башни, потеря оптических систем. ...
Новые танки Leopard 2A8 в 6 раз дороже российских Т-90М
OQtagooi
19:14
Да уже поздно дёргаться, DDR5 подорожала в 3,5 раза, а SSD в 1,5 и процесс продолжается.
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
linux4ever
19:01
Главное что под win11 дрова для sandybridge обновляются, да. OpenGL под линуксом далеко не всегда медленнее opengl под вендой. Как повезет с видеокартой. Дрова обновляются вместе с дистрибутивом. >op...
Апгрейд наоборот — как урезанная Windows 11 оживила мой древний ноут
4pokalin
18:17
Толку от дешевых материнок, если память в космос улетела.
AMD продолжит производство и поставки чипсета B650 из-за резкого роста цен на память
Auron
18:15
Такой Half-Life2 нам не нужен...
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
swr5
17:58
А ничего, что там в B850, B650, в B670 и B870 стоит абсолютно один и тот-же чип, просто в некоторых старших чипсетах - по две штуки.
AMD продолжит производство и поставки чипсета B650 из-за резкого роста цен на память
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter