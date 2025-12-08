Ведущие розничные сети России направили в правительство коллективную жалобу на маркетплейсы Ozon и Wildberries. Они обвиняют платформы в недобросовестной конкуренции и требуют законодательных ограничений.

Конфликт между крупными магазинами и маркетплейсами вышел на новый уровень. Восемь известных ритейлеров объединились, чтобы пожаловаться премьер-министру Михаилу Мишустину на методы работы Ozon и Wildberries.

Среди подписавших письмо — топ-менеджеры «М.Видео», DNS, Hoff, «Детского мира», «ВсеИнструменты.ру» и других. Их главная претензия — ценовой демпинг. По словам ретейлеров, маркетплейсы в одностороннем порядке снижают итоговые цены на товары продавцов, покрывая разницу из собственных средств. Это, как считают сети, создаёт нерыночное давление и является недобросовестной конкуренцией.

В ответ они просят власти установить прямой лимит на объем средств, которые доминирующая платформа может тратить на такие скидки. Основанием для такого шага, по их мнению, могут служить многочисленные жалобы, уже поданные в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Но на этом список требований не заканчивается. Ретейлеры также хотят, чтобы маркетплейсам запретили навязывать продавцам собственные финансовые сервисы. Они предлагают разделить торговый и финансовый контуры платформ, как это часто делают за рубежом. Проще говоря, маркетплейс не должен владеть банком или платежной системой, которые обслуживают его же сделки.

Третий пункт касается зарубежных конкурентов. Сети добиваются «равных условий» и просят власти с 2026 года взимать НДС со всех покупок россиян на зарубежных площадках. Кроме того, они хотят полностью отменить порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц. Если эту меру примут, то абсолютно любая частная посылка из-за границы станет облагаться пошлиной, что увеличит ее конечную стоимость для покупателя.