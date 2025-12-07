Моддер TrashBench провел необычный эксперимент по охлаждению видеокарт. Он превратил обычный воздушный кулер для процессора в систему, способную охладить графический чип до отрицательных температур.

Иногда самые интересные вещи в компьютерном железе рождаются не в лабораториях, а в гаражах у энтузиастов, которым просто любопытно «а что, если?».

На этот раз TrashBench взял башенный кулер Thermalright Peerless Assassin. Он буквально распотрошил его: срезал ребра, вскрыл тепловые трубки и встроил туда систему водяного охлаждения. Вся эта конструкция работала от портативной морозильной камеры.

Результат? Графический процессор видеокарты MSI RTX 3070 под нагрузкой остывал до -14°C. Для старой GTX 960 эффект был еще заметнее. Прирост производительности в играх составил от 7% на RTX 3070 до 17% в среднем на GTX 960. Цифры, прямо скажем, скромные, особенно на фоне сложности конструкции.

Вся система — чистый эксперимент. Риск конденсата и протечки делает ее абсолютно непрактичной для постоянного использования. Но сам факт, что старый кулер можно так радикально перепрофилировать, заставляет взглянуть на привычное железо под другим углом. Это не прорыв в производительности, а скорее демонстрация инженерной смекалки и того, какие крайности возможны, когда не ограничиваешь себя возможностями стандартных компонентов ПК.



