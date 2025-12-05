Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
В России набирает популярность «сонный туризм» – поездки и заселение в отели в тихих городах для сна
В России растет спрос на так называемый сонный туризм. Жители крупных городов специально едут в тихие отели, чтобы восстановить силы и выспаться.

Туризм в России приобретает новое, почти антитуристическое направление. Все больше людей планируют отпуск не для новых впечатлений, а для качественного сна.

Люди из мегаполисов приезжают в спокойные отели с одной четкой целью — как следует отдохнуть. По словам экспертов, причина в хронической усталости, напряженном графике и постоянном недосыпе. Иначе говоря, сон превратился в роскошь, которую приходится покупать отдельно.

Отели предлагают специальные «sleep-ретриты». В программу входят тихие номера с хорошими кроватями, чистый воздух и расслабляющая атмосфера. Часто добавляют спа-процедуры, массажи и медитативные практики. Ключевой момент — программы разрабатывают вместе с врачами, сомнологами и психологами.

Как отмечает Ольга Нарт, заместитель гендиректора курорта «Лучи», такой подход привлекает новую категорию гостей. Эти люди воспринимают отдых не как развлечение, а как инвестицию в свое здоровье и будущую продуктивность. Особенно востребован сонный туризм становится в несезонные периоды, когда нет наплыва обычных отдыхающих.

#туризм #отдых #здоровый сон #wellness #сонный туризм
Источник: lenta.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Археологи в мексиканском районе Балькон-де-Монтесума нашли квадратный человеческий череп
2
В Хорватии нашли редкие серебряные монеты эпохи Первого крестового похода
+
Россия отказывается от реализации очередного транспортного мегапроекта
4
Ars Technica: Игровая производительность SteamOS оказалась существенно ниже оной у Windows 11 25H2
1
Новый драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 591.44 добавил поддержку 32-битного PhysX видеокартам RTX 50
2
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
9
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
5
Обновлённый список совместимых с Windows 11 процессоров Intel выглядит запутанным и неточным
3
ASRock выпустила материнскую плату с шестью разъёмами DIMM для оперативной памяти DDR4 и DDR5
3
В Саудовской Аравии нашли следы человека возрастом 115 тысяч лет
+
Первый особо мощный тягач «БАЗ» полностью российского производства передан в эксплуатацию
1
Минобороны Румынии сообщило о нейтрализации украинского морского дрона
1
Российский Т-90М «Прорыв» изменил роль танка на поле боя
+
Honor заявила, что ни одни умные часы не могут точно измерять температуру тела
+
8 ГБ видеопамяти Steam Machine создают проблемы в играх под SteamOS
+
Micron перестанет выпускать оперативную память и SSD для потребительского рынка
+
Microsoft выпускает патч для устранения проблем в играх и с панелью задач в Windows 11
1
Jmgo выпускает ультракороткофокусный проектор O3 с трёхцветным лазером
+
NASA представило новые данные наблюдения зондом Psyche межзвёздной кометы 3I/ATLAS
2
Появилась первая фотография загадочного китайского корабля-гибрида необычной конструкции
3

Популярные статьи

7 актуальных процессоров для экономных игровых сборок ПК с памятью DDR4 в конце 2025 года
4
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
8
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
114
Юбилей NeocoreGames — как маленькая студия 20 лет делает игры с душой для геймеров
1
«Точка замерзания», «Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение» — краткий обзор фильмов
+
10 интересных настольных игр 2025 года
1
Обзор ноутбука-транформера NinKear YBOOK 15
+
ТОП-10 монет, которые должны быть в портфеле каждого криптана — Bitcoin в этом списке не лидер
1

Сейчас обсуждают

Терминатор
20:51
Quake II RTX он построен на одних лучах. Есть еще и Half-Life 2 RTX такая же вата. всю прошел также.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Субхан Мамедов
20:48
графа чем то на халфу похожа
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Субхан Мамедов
20:48
я тебе майнер установил, вот и грузится
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Кот Шрёдингера
20:47
грузится на 100% в 30-ти летней игре, давай ещё позорься
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
VAKT
20:46
Говно это ваши редакторы на низком оьогащении. Из преимуществ только одно - недоразвитые напрямую сделать атомную бомбу. Дальше только недостатки: плохое выгорание, кратно большее количество отходов, ...
Американская компания Deep Fission построит подземный ядерный реактор на глубине мили под землей
Терминатор
20:46
Так там карта грузится Quake II RTX на всё 100%
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Кот Шрёдингера
20:45
покажи красивые, ты обещал, а не этот шлак из двухтысячных
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Терминатор
20:43
Зеркало.Quake II RTX
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Субхан Мамедов
20:42
жалко что Шеша спился, без него этот сайт будет уже не таким как раньше
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Лариса Щетинина
20:42
Майнкрафт придумали намного раньше, чем мы предполагали.
Археологи в мексиканском районе Балькон-де-Монтесума нашли квадратный человеческий череп
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter