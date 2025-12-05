В России растет спрос на так называемый сонный туризм. Жители крупных городов специально едут в тихие отели, чтобы восстановить силы и выспаться.

Туризм в России приобретает новое, почти антитуристическое направление. Все больше людей планируют отпуск не для новых впечатлений, а для качественного сна.

Люди из мегаполисов приезжают в спокойные отели с одной четкой целью — как следует отдохнуть. По словам экспертов, причина в хронической усталости, напряженном графике и постоянном недосыпе. Иначе говоря, сон превратился в роскошь, которую приходится покупать отдельно.

Отели предлагают специальные «sleep-ретриты». В программу входят тихие номера с хорошими кроватями, чистый воздух и расслабляющая атмосфера. Часто добавляют спа-процедуры, массажи и медитативные практики. Ключевой момент — программы разрабатывают вместе с врачами, сомнологами и психологами.

Как отмечает Ольга Нарт, заместитель гендиректора курорта «Лучи», такой подход привлекает новую категорию гостей. Эти люди воспринимают отдых не как развлечение, а как инвестицию в свое здоровье и будущую продуктивность. Особенно востребован сонный туризм становится в несезонные периоды, когда нет наплыва обычных отдыхающих.