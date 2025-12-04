Это не просто аналог WhatsApp, а попытка создать целую цифровую экосистему с платежами, маркетплейсом и короткими видео под одной крышей. В начале 2026 года в России планируют запустить платформу «Молния».

Российские и китайские разработчики готовят к запуску цифровую платформу, которая должна стать «технологическим мостом» между странами. Проект под названием «Молния» задуман как суперапп — многофункциональное мобильное приложение, объединяющее несколько сервисов.

Платформу разрабатывают компании «Ред софт» и Passion. По словам её представителей, «Молния» — это единое решение, которое включает в себя не только чаты, но и социальный контент, платежи, инструменты для трансграничной торговли и сервисы для бизнеса.

Основная цель — упростить коммуникации и операции между Россией и Китаем. Целевая аудитория на старте — растущий туристический поток между странами, предприниматели и авторы контента. Внутри платформы планируют создать даже сервис коротких видео, похожий на TikTok.

Ключевая особенность — встроенный финансовый функционал. Система должна позволять конвертировать валюты, оплачивать покупки по QR-кодам и совершать трансграничные переводы. Для этого потребуется интеграция с национальными платежными системами, например, с российской Системой быстрых платежей. В будущем также обещают поддержку электронных подписей, сертифицированных по стандартам обеих стран, и модуль экстренных оповещений.

Разработчики подчеркивают акцент на безопасности общения и транзакций. Генеральный директор проекта Михаил Толпышкин называет «Молнию» удобным и современным инструментом для жизни в международном цифровом пространстве.

Интерес к платформе уже проявили и другие страны БРИКС. Однако для выхода на эти рынки разработчикам предстоит решить ряд задач: локализовать интерфейс, получить разрешения местных регуляторов и наладить сотрудничество с национальными сервисами. Сейчас «Молния» находится на этапе внутреннего тестирования. Скачать приложение можно будет из основных магазинов — App Store, Google Play и RuStore.