Компания XPG представила новую линейку игровой оперативной памяти DDR5 — серию ARMAX. Модули получили необычный дизайн, вдохновленный истребителями.

Несмотря на прогнозы о дефиците и росте цен на DDR5 к 2026 году, производители не сбавляют темп. Бренд XPG анонсировал новую серию игровой памяти ARMAX, сделав главной фишкой агрессивный дизайн.

Серия ARMAX включает модули DDR5 объемом 16 и 32 ГБ со скоростью от 6000 до 6400 МТ/с. Аппаратная начинка построена на отборных чипах с интегрированным контроллером питания (PMIC) и коррекцией ошибок On-Die ECC. Для автоматического разгона память поддерживает актуальные профили Intel XMP 3.0 и AMD EXPO.

Внешний вид радиаторов, вдохновленный истребителями, стал центральным элементом. Линейка предлагает выбор: версии с RGB-подсветкой и более сдержанные — без нее. Модули с подсветкой совместимы с основными системами синхронизации RGB от ASUS, GIGABYTE, MSI и ASRock. При этом высота радиатора всего 39,5 мм позволяет устанавливать память даже в компактные корпуса SFF-формата.

Производитель обещает ограниченную пожизненную гарантию. О конкретных розничных ценах и сроках начала продаж XPG пока официально не сообщает.