Спутник NASA Surface Water Ocean Topography получил первое детальное фото крупного цунами, возникшего после землетрясения у Камчатки. Ученые разглядели поведение волн, которое не вписывалось в старые представления о цунами.

До недавнего времени о цунами судили по фрагментарным измерениям. SWOT перевернул картину: ученые увидели процессы, которые раньше считались невозможными зафиксировать.

В конце июля мощное землетрясение магнитудой 8,8 у берегов Камчатки вызвало цунами по всему Тихому океану. Спутник SWOT, созданный для измерения высоты океанической поверхности, зафиксировал его в беспрецедентной детализации. Это первое крупное цунами, которое ученые увидели с орбиты настолько полно, а не точечно, как раньше через отдельные буи DART (Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis).

Команда Анхеля Руис-Ангуло (Angel Ruiz-Angulo, University of Iceland) сопоставила данные спутника с показаниями датчиков в океане. Выяснилось, что волна вела себя сложнее, чем ожидали: картина не укладывалась в привычное представление о «недисперсных» цунами, которые должны сохранять форму при движении. Наблюдения подтолкнули специалистов к выводу, что модели с учетом дисперсии описывают событие точнее.

На этой анимации показаны смоделированные высоты волн цунами, вызванных землетрясением магнитудой 8,8. Примерно через 70 минут после землетрясения отмечена траектория спутника SWOT, представленная в замедленной съемке, чтобы показать, как быстро движущийся спутник зафиксировал цунами и дисперсионные волны, следующие за основным гребнем

Дополнительно ученые пересмотрели параметры землетрясения и пришли к выводу, что разрыв зоны субдукции был длиннее ранних оценок — около 400 километров. Новые данные показали, что сочетание наблюдений со спутника и измерений DART дает более полное представление о таких событиях, если использовать оба источника вместе.