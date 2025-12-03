Компания Logitech представила беспроводную механическую клавиатуру Alto Keys K98M. Ее ключевая особенность — до 12 месяцев работы от аккумулятора в режиме Bluetooth.

Производители давно пытаются найти баланс между автономностью и функциональностью беспроводных клавиатур. Logitech, кажется, сделала серьезную ставку именно на первое.

Заявленный год работы — не маркетинговая уловка, а вполне конкретный режим. Но с оговорками. Столь долгую жизнь батарея показывает только при использовании Bluetooth Low Energy и с полностью отключенной подсветкой. Именно поэтому у клавиатуры есть и другие варианты на случай, когда нужна максимальная отзывчивость: проводной USB и беспроводной приемник с низкой задержкой для игр или задач, где важна каждая миллисекунда.

Конструкцию и функционал тоже заточили под тех, кто много печатает. Раскладка на 98 клавиш, поддержка трех ОС — Windows, macOS, ChromeOS. Все это дополняет фирменное приложение Logi Options+ для тонкой настройки и даже работы с ИИ-инструментами.

Конструкция тоже интересная. Клавиатуру собрали на механических переключателях Marble с возможностью горячей замены — можно менять без пайки. Для снижения шума при печати инженеры применили звукопоглощающую систему UniCushion. Верхний корпус сделали прозрачным, так что этот демпфирующий слой видно. Колпачки клавиш — из более долговечного и приятного на ощупь пластика PBT.

По сути, за $120 Logitech предлагает не просто аксессуар, а гаджет с акцентом на кастомизацию и рекордную для своего класса энергоэффективность. Осталось дождаться первых отзывов о реальном времени работы.