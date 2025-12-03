Производители автокомпонентов ищут способы сделать электромобили более универсальными. Немецкая компания Schaeffler сделала ставку на развитие гибридов типа range extender, где бензиновый двигатель работает лишь как генератор.
Новый модуль — это, по сути, компактная электростанция на борту. Ее задача — эффективно подзаряжать тяговую батарею в движении. Мощность впечатляет: от 80 до 300 киловатт. Для сравнения, это уровень многих быстрых зарядных станций. Такой мощности хватит, чтобы даже большие SUV и пикапы не теряли динамику на электротяге, даже если они в этот момент тянут загруженный прицеп.
При этом модуль уместился в длину менее 200 миллиметров. Все необходимое — двигатель, электронику и систему охлаждения — инженеры собрали в один блок. Производителю автомобиля остается лишь интегрировать его в платформу, что упрощает разработку.
Решение работает с разным напряжением бортовой сети. Это важно. Оно подойдет как для нынешних 400-вольтовых архитектур, так и для перспективных 800-вольтовых, которые позволяют быстрее заряжаться.
Итог прост. Schaeffler дает автопроизводителям технологию для создания машин с поведением электромобиля, но без привязки к зарядной инфраструктуре. Компактный и мощный генератор снимает главную претензию к «дальнобойным» гибридам — потерю динамики при низком заряде батареи.