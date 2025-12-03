Schaeffler представила модуль, который меняет роль бензинового двигателя в гибридах. Теперь он не просто помогает батарее, а становится ее основным источником питания на трассе.

Производители автокомпонентов ищут способы сделать электромобили более универсальными. Немецкая компания Schaeffler сделала ставку на развитие гибридов типа range extender, где бензиновый двигатель работает лишь как генератор.

Новый модуль — это, по сути, компактная электростанция на борту. Ее задача — эффективно подзаряжать тяговую батарею в движении. Мощность впечатляет: от 80 до 300 киловатт. Для сравнения, это уровень многих быстрых зарядных станций. Такой мощности хватит, чтобы даже большие SUV и пикапы не теряли динамику на электротяге, даже если они в этот момент тянут загруженный прицеп.

При этом модуль уместился в длину менее 200 миллиметров. Все необходимое — двигатель, электронику и систему охлаждения — инженеры собрали в один блок. Производителю автомобиля остается лишь интегрировать его в платформу, что упрощает разработку.

Решение работает с разным напряжением бортовой сети. Это важно. Оно подойдет как для нынешних 400-вольтовых архитектур, так и для перспективных 800-вольтовых, которые позволяют быстрее заряжаться.

Итог прост. Schaeffler дает автопроизводителям технологию для создания машин с поведением электромобиля, но без привязки к зарядной инфраструктуре. Компактный и мощный генератор снимает главную претензию к «дальнобойным» гибридам — потерю динамики при низком заряде батареи.