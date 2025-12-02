Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Закрытый тест мода CyberMP для Cyberpunk 2077 показал отличные результаты
Разработчики-энтузиасты сделали то, что не удалось студии CDPR: устроили гонки и масштабные PvP-баталии в Найт-Сити, и это работает. Мод CyberMP, добавляющий многопользовательский режим в Cyberpunk 2077, успешно завершил закрытое бета-тестирование. Результаты превзошли их ожидания.

Энтузиасты, создающие многопользовательский мод для Cyberpunk 2077, провели важный тест. Итоги оказались лучше, чем они сами предполагали.

Целью недавнего закрытого тестирования мода CyberMP была проверка ключевых систем. Разработчики тестировали улучшенную синхронизацию машин и персонажей, пробовали новый интерфейс и смотрели, как платформа держит нагрузку. Судя по опубликованным записям, всё прошло гладко.

На видео видно, как проходит гоночное событие. Машины двигаются синхронно, без резких скачков и разрывов. Выглядит это действительно как цельная гонка, а не набор разрозненных картинок для каждого игрока.

Кроме гонок, мод открывает для PvP-сражений новую большую локацию, которой нет в оригинальной игре. Разработчики отмечают, что базовая система уже устойчива, но над некоторыми проблемами еще предстоит поработать.


Напомним, официальный мультиплеер от CD Projekt Red так и не вышел — студия отменила его разработку. Мод CyberMP не является кооперативным прохождением сюжета. Это набор отдельных активностей вроде гонок или командных битв в мире Найт-Сити. Сейчас он выглядит многообещающе.

#cyberpunk 2077 #мод #бета-тест #многопользовательский режим #cybermp
