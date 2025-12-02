Компания AMD официально уведомила партнеров о повышении цен на свою продукцию. Изменения затронут как новые процессоры Ryzen 9000, так и более старые модели.

Слухи о подорожании процессоров AMD подтвердились. Компания направила официальные уведомления своим партнерам, и новые цены вступили в силу уже в полночь.

Это не связано с памятью или графикой. Речь именно о центральных процессорах. Подорожание коснется всей линейки — и флагманской серии Ryzen 9000, и более ранних моделей. Точный процент повышения для каждого артикула будет разным, но тренд однозначный.

Объяснений от самой AMD пока нет. Возможно, причина в росте стоимости производства или подложек. Факт в другом: время на покупку по текущим, более низким ценам истекает. Сегодня дистрибьюторы, скорее всего, начнут выставлять новые счета.

Что это значит для покупателя? Цены в магазинах изменятся не мгновенно. Розничные продавцы будут поднимать стоимость по мере получения новых партий. Так что некоторые запасы по старым ценам еще могут быть в наличии. Но надолго их не хватит.

Ситуация складывается неприятная для сборщиков ПК. Уже дорожает оперативная память. Теперь к этому добавляется и подорожание процессоров. Стоимость готовой системы заметно вырастет. Некоторые аналитики считают, что AMD просто возвращает цены к обычному уровню после скидок Черной пятницы. Как бы то ни было, итог для конечного пользователя — на новый ПК или частичный апгрейд теперь придется выложить приличную сумму.