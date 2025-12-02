Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
NVIDIA открыла исходники ПО для разработки беспилотных автомобилей
Компания NVIDIA представила пакет программного обеспечения с открытым исходным кодом для создания беспилотных автомобилей. Флагманская модель Alpamayo-R1 (AR1) учит автономные системы рассуждать и действовать в сложных дорожных ситуациях.

NVIDIA, чьи чипы стали основой для бума ИИ, теперь активно делится и наработками в софте. Компания открыла код для целого ряда инструментов, призванных ускорить создание беспилотных авто.

На конференции NeurIPS NVIDIA анонсировала целую коллекцию открытых моделей. Центральное место в ней занимает Alpamayo-R1 или AR1. Это первая в мире модель с открытым кодом, созданная специально для автономного вождения. Ее задача — не просто «видеть» дорогу, а рассуждать как человек. Модель разбивает сложный сценарий, например, перекресток с толпой пешеходов или парковку в два ряда, на последовательность шагов. Она оценивает возможные траектории и на основе контекста выбирает самый безопасный маршрут.

Иными словами, это попытка добавить автопилотам здравого смысла. Исследователи могут скачать AR1 на GitHub или Hugging Face и адаптировать для некоммерческих проектов. Там же доступна часть обучающих данных. Для тестов компания предлагает фреймворк AlpaSim.

Но это только вершина айсберга. Вся платформа называется NVIDIA Cosmos и включает целый набор инструментов. Например, LidarGen генерирует реалистичные лидарные данные для симуляторов. Cosmos Policy помогает программировать поведение роботов, а ProtoMotions3 обучает гуманоидных роботов в виртуальной среде.

Этими инструментами уже вовсю пользуются. Партнеры экосистемы NVIDIA — от компаний вроде Figure AI и Gatik до специалистов из Швейцарской высшей технической школы Цюриха — применяют модели Cosmos в своих проектах.

Отдельно компания расширила свой цифровой инструментарий Nemotron. В него вошли, среди прочего, модель для распознавания речи нескольких людей одновременно и системы для повышения безопасности ИИ. Проще говоря, NVIDIA не ограничивается «железом» и дает в руки разработчиков готовые, мощные и открытые строительные блоки. Стратегия проста: ускорить инновации в автономных системах, сделав передовые технологии более доступными.

#nvidia #искусственный интеллект #ии #беспилотные автомобили #открытый исходный код #alpamayo-r1
Источник: reuters.com
