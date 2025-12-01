Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что гуманоидные роботы в массовом порядке начнут работать на заводах компании в течение ближайших пяти лет.

Будущее, где на заводском конвейере рядом с людьми работают человекоподобные роботы, перестает быть сюжетом для фантастики. В Xiaomi считают, что до него осталось не более пяти лет.

Основатель и глава компании Лэй Цзюнь дал конкретные сроки. По его словам, массовое внедрение «гуманоидов» на собственных производствах Xiaomi произойдет в течение пяти лет. Эти машины смогут выполнять задачи, которые сегодня лежат на людях.

У компании уже есть наработки. Еще в 2022 году она показала прототип робота CyberOne. Но сейчас речь идет не о единичных демонстрациях, а о полноценной интеграции в рабочий процесс.

Лэй Цзюнь привел пример с завода по сборке электромобилей. Там искусственный интеллект уже проверяет крупные детали с помощью рентгена и системы машинного зрения. На эту операцию уходит две секунды — в десять раз быстрее человека и с большей точностью.

Глава Xiaomi уверен, что подобная автоматизация может создать новый промышленный рынок триллионного масштаба. Правда, ни одна компания в одиночку такой конвейер не потянет. Потребуются партнерства и целые экосистемы.

При этом Лэй Цзюнь делает четкую ставку на «интеллектуальное» производство, а не на дешевую рабочую силу. Он прямо призвал китайские предприятия лидировать в этой гонке. Выходит, что роботы на заводах Xiaomi — это не эксперимент, а часть большой стратегии, где ИИ меняет правила игры во всех отраслях.