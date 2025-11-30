Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Названа профессия с самым продолжительным сроком обучением в РФ
Профессия хирурга требует самого продолжительного обучения в России. Подготовка по узким специальностям занимает до 12 лет без учета времени для постоянного повышения квалификации.

Стать хирургом в России — значит посвятить учебе больше десяти лет. Эксперты называют эту профессию лидером по длительности подготовки.

По данным эксперта РАНХиГС, будущие нейрохирурги и кардиохирурги тратят на формальное образование 10-12 лет. Татьяна Подольская уточняет: это только официальные этапы, а реально врачи учатся всю профессиональную жизнь.

Сначала идет шестилетняя программа специалитета в медуниверситете. Затем два года ординатуры по хирургии. После — еще 2-3 года уходит на узкую специализацию. Многие добавляют аспирантуру, что увеличивает срок еще на 3-5 лет.

Но и после этого обучение не заканчивается. Хирурги постоянно проходят курсы повышения квалификации и регулярно подтверждают категорию. Такой долгий путь объясняется высокой ответственностью: специалист должен сочетать фундаментальные знания с практическими навыками и клиническим мышлением. Малейшая ошибка во время операции может привести к трагическим последствиям, поэтому подготовке уделяется особое внимание.

#медицина #образование #обучение #хирург
Источник: ria.ru
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

YouTube-блогер месяц использовала Apple Vision Pro в качестве внешнего экрана для своих гаджетов
2
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
4
Составлен список лучших процессоров для ПК на конец 2025 года
4
В Польше построили и ввели в эксплуатацию первый польский вертолёт AW149
4
Первый смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Gen 5 получит батарею на 8300 мАч
+
Вояджер-1 отдалится от Земли на расстояние в один световой день спустя почти 50 лет своего полёта
+
Xiaomi изменила график глобального выпуска обновления HyperOS 3
+
Межзвездный объект 3I/ATLAS снижает яркость по мере приближения к Земле
2
Британская армия приостанавливает эксплуатацию 6000 военных грузовиков MAN
1
Обновление ПО повысило производительность и автономность консолей Asus ROG Ally
+
Началось голосование за дизайн купюры 1000 рублей и обсуждение идеи выпуска 10-тысячной банкноты
7
Нейросети сокращают время выбора контента для зрителей онлайн-кинотеатров
+
В Hardware Unboxed назвали лучшие процессоры на ноябрь 2025 года
5
Global Defense News: Ту-160 — воздушный страж ядерной триады России в Арктике
1
В Великобритании отправят военных инструкторов принимать экзамены по вождению у граждан
+
В Сибири создадут первый в России кластер переработки цветных и редкоземельных металлов
+
Прототип нового кроссовера Lada Azimut с 1,8-литровым двигателем сфотографировали в Тольятти
5
Роскомнадзор начал блокировку WhatsApp в России
7
Sapphire готовит материнскую плату PURE X870A WIFI7 в белой расцветке
+
Xiaomi представила Poco F8 Ultra и Poco F8 Pro с передовыми характеристики по доступной цене
+

Популярные статьи

Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
8
Хардкорное испытание железа 2008 года: LGA775 против нейросетей
3
Как хештег «Смирись с этим» едва не утопил Xbox и выставил надменность Microsoft напоказ
4
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
19

Сейчас обсуждают

Артем Хорошанский
23:24
Прокатился. Что за похабный жаргон?
Двухэтажный поезд «Буревестник» начнёт курсировать между Москвой и Нижним Новгородом с 3 декабря
klopcha
23:09
Видимо только подставить свой самолёт или всё-таки пушка была хоть. А так согласен, просто для вида.
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
klopcha
23:06
Завалят все базары гиперзвуком.
Китайская частная компания представила гиперзвуковую ракету YKJ-1000
Voldemaar
23:05
Ну ясен хрен, что не доставка
Названа профессия с самым продолжительным сроком обучением в РФ
Сергей Анатолич
22:53
Во, во!
WSJ: Трамп не исключил применения силы в случае отказа Мадуро уйти добровольно в отставку
Алексей Чумаков
22:51
Зачем извиняться, за то, что написал осознанно, ты упоролся?
Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
Evgeny Chezarin
22:23
Последнее фото, какое же срачево... Мало того, что статья - очередной высер больного шизофреника, так он еще свинство разводит. Учитывая также присутствие ГБО в его среде, доступ к электрическим прибо...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана и Чимбала
22:02
Мы с Вами дождались фряхи )) ну а что он слегка (или не слегка) шизофреник ,вроде и не обсуждалось.Верните к нам Чимбала -он курс не прошел терапии.Вот
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Mallory
21:42
> Жаль, нет вменяемых полностью автономных утилит для создания загрузочных Live-CD образов из уже установленной FreeBSD. Что-то вроде MX Snapshot, чтобы делать свои «респины» дистрибутивов Ну наконец...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
salexa
21:41
"25-й воздушной кавалерийской бригаде Вооружённых сил Польши" пшеки такие пшеки..
Sapphire готовит материнскую плату PURE X870A WIFI7 в белой расцветке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter