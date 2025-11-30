Профессия хирурга требует самого продолжительного обучения в России. Подготовка по узким специальностям занимает до 12 лет без учета времени для постоянного повышения квалификации.

Стать хирургом в России — значит посвятить учебе больше десяти лет. Эксперты называют эту профессию лидером по длительности подготовки.

По данным эксперта РАНХиГС, будущие нейрохирурги и кардиохирурги тратят на формальное образование 10-12 лет. Татьяна Подольская уточняет: это только официальные этапы, а реально врачи учатся всю профессиональную жизнь.

Сначала идет шестилетняя программа специалитета в медуниверситете. Затем два года ординатуры по хирургии. После — еще 2-3 года уходит на узкую специализацию. Многие добавляют аспирантуру, что увеличивает срок еще на 3-5 лет.

Но и после этого обучение не заканчивается. Хирурги постоянно проходят курсы повышения квалификации и регулярно подтверждают категорию. Такой долгий путь объясняется высокой ответственностью: специалист должен сочетать фундаментальные знания с практическими навыками и клиническим мышлением. Малейшая ошибка во время операции может привести к трагическим последствиям, поэтому подготовке уделяется особое внимание.