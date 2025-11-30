Пилотный проект по доставке грузов дронами действует в Якутии. Это пока единственное место в России, где создана инфраструктура для интеграции беспилотников в обычный сервис доставки заказов с маркетплейсов.

Пока в России рассуждают о логистике будущего, в Якутии ее уже обкатывают на практике. Ежедневные полеты дронов с посылками здесь стали реальностью, а не презентацией.

С лета беспилотники компании Boon Market по проекту «Воздушная переправа» преодолевают реку Лена, связывая Якутск и поселок Нижний Бестях. За один рейс дрон переносит до 10 кг груза, а путь занимает не более четверти часа. Это не тестовые запуски, а работающая схема доставки малогабаритных посылок.

Парадокс в том, что сама технология давно не новость. Дроны умеют производить многие. А вот инфраструктуры, чтобы встроить их в обычный процесс доставки из приложения, почти нигде нет. Основатель Boon Market Сергей Протопопов констатирует: в других регионах для такого полета придется долго согласовывать разрешения и подписывать договоры вручную. Якутия же оказалась первой, где все это удалось автоматизировать и поставить на поток. Глава республики Айсен Николаев называет это регулярными рейсами.

Но у пилотного проекта нашлась и обратная сторона — финансовая. «Воздушная переправа» сейчас существует без стабильного финансирования и остро нуждается в поддержке. Спасительным кругом может стать сотрудничество с научно-производственным центром «Полярный», который как раз открылся в Якутске для испытаний беспилотных технологий. Власти региона уже заявили о планах принять программу развития БПЛА в будущем году. Получается, что якутский опыт — это готовый кейс, который можно будет масштабировать и применить в других регионах нашей страны.