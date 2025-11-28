Согласно оценке «Росатома», к 2050 году 70% новых легковых автомобилей в России будут с электрической тягой.

Российские дороги постепенно заполняются электромобилями, хотя еще пару лет назад такие авто казались диковинкой. Что думают о темпах перехода на электротранспорт в компании, которая строит для него инфраструктуру?

Цифры июля 2025 года показали интересную динамику: россияне купили 1268 подержанных электромобилей — абсолютный рекорд. За семь месяцев продажи выросли на 10,4%, а общее количество таких машин на дорогах достигло 65 200. Это без учета гибридов, которые тоже набирают популярность.

Александр Бухвалов из «Росатома» сравнивает ситуацию с европейской. По его словам, по количеству зарядных станций на электромобиль Россия уже приближается к лидерам. На начало июля работали 4441 быстрая станция — плюс 18% за пять месяцев. Всего по стране насчитывается около 8200 зарядных пунктов. Получается примерно восемь машин на одну станцию.

Сам «Росатом» управляет 258 станциями от Калининграда до Урала. Планы амбициозные: к 2030 году — более 11 тысяч станций в 53 регионах. Сейчас особенно востребованы комплексные решения с разными типами зарядок. Таксисты и каршеринговые компании ценят возможность быстро обслужить несколько машин одновременно.

Появляются и мобильные станции, которые приезжают к автомобилю, и ЭЗС с накопителями энергии для мест со слабой электросетью. Бухвалов уверяет, что инфраструкция уже опережает спрос, а рынок повторяет мировой путь в ускоренном темпе.

Но просто поставить «столбики» недостаточно. Нужна единая цифровая платформа с автоматической оплатой и удаленным контролем. Только так можно мгновенно реагировать на поломки. В «Росатоме» стараются сделать так, чтобы каждая станция реально работала, а не просто числилась в отчетах.

За электромобильностью в России стоит целая новая отрасль. Речь не только о машинах, но о полном цикле — от добычи лития до производства батарей и систем утилизации. Старые аккумуляторы не выбрасывают, а разбирают на ценные компоненты для новых.

Государство поддерживает это направление с 2022 года через несколько стратегических документов. Есть Федеральный проект «Производство инновационного транспорта», Концепция развития до 2030 года и отраслевая стратегия до 2035 года.

Прогноз «Росатома» на 2050 год выглядит смело: 70% новых легковых автомобилей должно быть на электрической тяге. Чтобы это стало реальностью, уже сейчас разрабатывают аккумуляторы нового поколения — твердотельные литий-ионные и перспективные натрий-калиевые. Они должны снизить стоимость и зависимость от дефицитного лития. Технологический задел, по словам Бухвалова, позволит российским решениям конкурировать с мировыми аналогами.