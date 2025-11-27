Специалисты по кибербезопасности обнаружили уязвимость в популярных чат-ботах на основе ИИ. Атака позволяет перехватывать сообщения, анализируя метаданные.

Даже защищенные шифрованием чаты с искусственным интеллектом оказались под угрозой. Новая атака позволяет читать переписку через анализ метаданных. Исследователи Microsoft выявили метод Whisper Leak, относящийся к типу Man-in-the-Middle (MITM). Хакеры перехватывают сообщения между серверами и анализируют метаданные — размер пакетов данных и частоту запросов. Это позволяет восстановить содержание беседы без взлома самого шифрования.

Хотя протокол TLS защищает текст сообщений, метаданные остаются уязвимыми. Эксперты сравнивают это с британским Законом о следственных полномочиях, где содержание определяют по отправителю, времени и размеру пересылаемых данных. В ноябре исследователи опубликовали работу в базе arXiv, а еще в июне уведомили разработчиков. Microsoft и OpenAI уже выпустили патчи, но некоторые поставщики LLM проигнорировали предупреждения.

Аналитик по кибербезопасности Дэйв Лир (Dave Lear) не удивлен: чат-боты обрабатывают тонны конфиденциальных данных, включая медицинские, что делает их лакомой целью для хакеров. Для противодействия атаке специалисты предлагают провайдерам внедрить технику случайного заполнения. Метод добавляет случайные байты к каждому ответу ИИ, что выравнивает размеры передаваемых пакетов. Это нарушает корреляцию между длиной сообщения и его содержанием, лишая хакеров возможности анализировать метаданные.