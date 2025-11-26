Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов предложил возобновить выпуск УАЗ-469.

Легендарный советский внедорожник УАЗ-469 может вернуться на конвейер. С таким предложением выступил член комитета Совета Федерации по науке Айрат Гибатдинов.

Сенатор от КПРФ уверен: машина идеально подходит для условий спецоперации. Конструкция проверена десятилетиями, а ремонтировать «Бобик» можно буквально в полевых условиях.

Гибатдинов отдельно отметил тентовую конструкцию. Тент снимают за минуты, получая открытый кузов. Это снижает уязвимость от дронов — бойцы быстрее покидают машину.

Сейчас похожий внедорожник УАЗ Хантер выходит мелкими партиями. Их явно не хватает для армейских нужд. Производственный цикл старой модели не потребует больших затрат. Машина доказала надежность еще в советское время. Ее мобильность и проходимость хорошо известны военным. Сенатор предлагает рассмотреть вопрос о полноценном возобновлении производства.