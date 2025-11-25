Покупатели готовы платить, а дилеры не могут найти машины — склады тают на глазах. Ситуация начинает напоминать кризисный 2022 год.

Российский авторынок столкнулся с парадоксальной ситуацией: при растущем спросе машины начали исчезать со складов. Статистика последних месяцев показывает, что покупатели забирают из салонов значительно больше автомобилей, чем поступает от производителей.

Цифры говорят сами за себя: с августа по октябрь россияне купили 411 тысяч новых легковых автомобилей, тогда как отечественные заводы выпустили лишь 197 тысяч машин. Импорт немного спасает положение, добавляя еще 112 тысяч единиц, но этого явно недостаточно. В итоге образуется пробел в 102 тысячи автомобилей — именно столько рынок недополучил за три месяца.

Эксперты отмечают, что с учетом специальных учетных программ и экспорта реальная цифра может быть еще выше — около 110 тысяч единиц. Всего за квартал дилерские центры и склады лишились существенной части своего товарного запаса. Особенно тревожно это выглядит на фоне первой половины года, когда предложение примерно соответствовало спросу.

Резкий перекос возник осенью, когда слухи о возможном повышении утильсбора спровоцировали ажиотажный спрос. Производители не успели оперативно нарастить выпуск, а импортеры продолжают работать в условиях сложной логистики и высоких затрат на доставку.

Уже сейчас последствия ощущают на себе покупатели: выбор в салонах сокращается, а скидки становятся все скромнее. Если тенденция сохранится, в начале следующего года рынок может столкнуться с полноценным дефицитом, похожим на ситуацию двухлетней давности.