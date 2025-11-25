Интернет пестрит сообщениями о том, что в России якобы могут ввести уголовную статью для безработных. Юристы и экономисты разбирают, насколько эта идея реалистична и к каким последствиям она может привести.

В российском информационном поле вновь подняли тему борьбы с тунеядством. На этот раз поводом стало обращение общественного деятеля Виталия Бородина в Совет Федерации. Инициатива уже успела разделить общество и вызвать резкую оценку специалистов.

Правовой анализ идеи оставляет для нее мало шансов. Юрист Валерия Стародубова напоминает о конституционной норме, гарантирующей свободу труда. Уголовное преследование за отсутствие рабочего места прямо противоречит основному закону страны. Эксперт ставит под сомнение и саму предпосылку о тотальном нежелании граждан трудиться. По ее словам, реальная проблема кроется в структурных перекосах рынка труда — обилии неофициальных схем, скудном выборе вакансий и невысоких зарплатах. Тот факт, что количество соискателей на платформах по поиску работы продолжает расти, лишь подтверждает этот тезис.

Историческая параллель с советской "борьбой с тунеядством" также не выглядит убедительным аргументом в глазах экспертов. Как отмечает экономист Виктор Ляшок, с 1991 года в России действует принцип добровольности труда. Любые попытки его пересмотра встречают неоднозначную реакцию в обществе. Данные ВЦИОМ демонстрируют почти равный раскол: 45% населения поддерживают такие меры, 46% — отвергают.

При этом возникает и демографический аспект проблемы. Значительную долю людей без официального трудоустройства составляют многодетные родители, занимающиеся домохозяйством. Применение к ним репрессивных мер может создать дополнительные риски для и без того сложной демографической ситуации в стране. Таким образом, предложение, призванное решить проблему кадрового дефицита, может породить новые, куда более серьезные вызовы.