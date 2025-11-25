Геологи предложили новое объяснение происхождения загадочных структур на границе земного ядра и мантии

Глубоко под землей, на границе раскаленного ядра и мантии, скрываются гигантские геологические структуры, которые многое могут рассказать о том, почему наша планета стала обитаемой. Джун Миядзаки (Jun Miyazaki) из Ратгерского университета (Rutgers University) называет эти образования "отпечатками пальцев древнейшей истории Земли". Речь идет о двух типах структур: крупных провинциях низких скоростей сдвига под Африкой и Тихим океаном, а также зонах сверхнизких скоростей – тонких расплавленных участках прямо на ядре. Сейсмические волны через них проходят медленнее, что указывает на необычный химический состав.

Миллиарды лет назад Земля представляла собой океан магмы. По мере остывания мантия должна была разделиться на четкие слои, но сейсмические данные показывают совсем другую картину. "Если начать с океана магмы и провести расчеты, то мы получим совсем не то, что видим сегодня", - признает Миядзаки.

Разгадку ученые нашли в ядре. Их модель предполагает, что такие элементы как кремний и магний просачивались из ядра в мантию на протяжении миллиардов лет. Это предотвратило четкое расслоение и создало те самые аномальные структуры. "Если добавить компонент ядра, это может объяснить то, что мы видим сейчас", - говорит ученый.

Это открытие помогает понять, почему Земля развивалась иначе, чем Венера или Марс. Взаимодействие ядра и мантии могло повлиять на вулканическую активность, формирование атмосферы и океанов. Цзе Дэн (Jie Deng) из Принстонского университета (Princeton University) называет работу "примером того, как сочетание разных дисциплин помогает разгадывать древние тайны Земли".

Миядзаки осторожен в выводах, но уверен: "Каждое новое доказательство помогает заполнить пробелы в ранней истории Земли". Эти подземные структуры, возможно, не только объясняют прошлое, но и поддерживают жизнь на поверхности через вулканическую активность в таких местах, как Гавайи и Исландия.