Публике впервые показали полный цикл запуска ракеты «воздух-воздух» из внутреннего отсека самолета

Очень авторитетный интернет-портал Army Recognition написал о том, что российский истребитель пятого поколения наконец показал один из своих главных секретов. На авиасалоне в Дубае публично продемонстрировали, как Су-57 запускает ракеты из внутренних отсеков.

Был запечатлен весь процесс: открытие створки у основания крыла, выдвижение пусковой установки с ракетой и последующее закрытие отсека. Демонстрация положила конец многолетним спорам о ближнем вооружении знаменитого российского истребителя. Механизм, как отмечается в статье, работает четко и быстро. Сначала открывается каноэобразный обтекатель по узкой шарнирной линии. Затем пусковая установка выводит ракету в воздушный поток, но не отделяет ее сразу. После этого вся конструкция плавно убирается обратно, и створки закрываются. Весь процесс занимает считанные секунды.

В отсеке размещается ракета Р-74М2 с инфракрасным наведением. Это модернизированная версия Р-73, специально доработанная для внутреннего размещения в Су-57. Ракета имеет уменьшенное поперечное сечение и укороченное оперение. Дальность стрельбы оценивают от 30 до 50 километров. Основные внутренние отсеки в это же время могут нести другое вооружение. Ранее демонстрировали передний отсек с двумя противорадиолокационными ракетами Х-58УШК. Таким образом, Су-57 сохраняет средства самообороны даже при полной внутренней загрузке ударными ракетами.

Такой подход решает несколько задач. Самолет сохраняет малозаметность, не неся ракеты на внешних пилонах. При этом экипаж всегда имеет под рукой средство самообороны. Ракета готова к немедленному применению — головка самонаведения может захватить цель еще до пуска. Демонстрация в Дубае имеет стратегическое значение. Россия показывает потенциальным покупателям, что Су-57Э — полноценная и мощная боевая система. Среди возможных заказчиков Army Recognition называет Алжир, Иран и Эфиопию.