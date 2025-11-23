Китайские источники представили ракету JL-1 как единственную в мире гиперзвуковую систему большой дальности, способную нести ядерный заряд и быть запущенной с бомбардировщика.

JL-1 в Поднебесной рассматривают как центральный элемент ядерных сил НОАК. Это ракета воздушного базирования, которую подвешивают под бомбардировщики H-6N. Ее запускают на большой высоте, а траектория полета на гиперзвуковой скорости может изменяться по ходу движения. Такой подход усложняет раннее обнаружение и перехват, что особенно важно для оружия большой дальности. Китайские военные источники называют максимальную дальность ракеты 8000 км. При этом стратегический бомбардировщик H-6N при дозаправке в воздухе, сам может пройти до 4000 км, расширяя радиус боевого применения.

South China Morning Post (SCMP) с отсылкой на Defense Magazine отмечает, что сейчас JL-1 фактически не имеет прямых аналогов по сочетанию гиперзвуковой скорости и межконтинентальной дальности. США по-прежнему используют AGM-86B — дозвуковую крылатую ракету с дальностью около 2400 км и устаревшими системами наведения. Её замена, AGM-181A, должна появиться ближе к 2030 году и останется дозвуковой. Программа гиперзвуковой AGM-183A несколько раз не вышла на запланированные параметры, и работы приостановили.

Россия располагает ракетами Х-102 и Х-БД, которые могут нести ядерный заряд и имеют большую дальность, но также летят на дозвуковых скоростях. «Кинжал» развивает гиперзвук, но уступает китайской ракете по дальности, что и стало главным предметом сравнения в отраслевых докладах.

Главное ограничение JL-1, название которого означает «Шокирующий гром-1», как утверждает SCMP — это пусковая платформа. Длина ракеты около 15 метров, и она не помещается во внутренний отсек вооружений ни одного самолета, включая будущий стелс-бомбардировщик H-20, который все еще находится на стадии разработки и не имеет публичного подтверждения готовых испытательных этапов. Поэтому JL-1 создавали специально под модернизированный H-6N. Его дальность действительно выросла, но из-за дозвуковой скорости и заметности самолет остается более уязвимым, чем современные платформы вроде B-2 или B-21.

Новая ракета закрывает технологический разрыв на период, пока Китай готовит авианосители следующего поколения, и дает Пекину инструмент дальнего сдерживания уже сейчас — на базе того, что уже находится на вооружении.