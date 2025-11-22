Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о начале строительства второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга.

Петербург получил новый масштабный инфраструктурный проект. Власти приступили к созданию второй кольцевой автодороги, которая должна разгрузить транспортные потоки вокруг города.

Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24" подтвердил старт работ по КАД-2. Вице-премьер отнес этот проект к числу ключевых наряду с развитием дорожной сети Черноморского побережья. Федеральный бюджет уже выделил деньги на три года вперед.

Первый участок новой магистрали протянется на 82 километра. Выбор именно этого отрезка не случаен – существующая КАД здесь перегружена больше всего. В часы пик по ней проезжает до 200 тысяч автомобилей ежедневно.

Маршрут новой трассы соединит Петергоф с Гатчиной, Отрадным, Всеволожском, Токсово и Агалатово. Конечной точкой станет пересечение с трассой "Скандинавия". Проект также включает создание развязок с платной магистралью М-11 и перспективным Восточным скоростным диаметром.

Параллельно правительство утвердило перечень из 2600 приоритетных дорожных объектов по всей стране. С регионами заключили соглашения, определяющие какие трассы требуют срочного ремонта или нового строительства.