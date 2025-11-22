Российские автодилеры фиксируют дефицит популярных моделей китайских марок. Особенно сложно найти автомобили Geely, Jetour и белорусской Belgee. Ситуацию усугубляет отмена скидок и ожидание повышения утильсбора.

Автосалоны в РФ столкнулись с нехваткой популярных моделей. Покупатели раскупают машины быстрее, чем дилеры успевают их завозить.

В компании «Рольф» подтверждают: острый дефицит наблюдается на Geely, Belgee и Jetour. С Haval ситуация немного лучше, но проблемы тоже есть. При этом у других китайских брендов — Chery, Changan, Tenet — машин достаточно.

Дилерские группы «Автодом» и «Автоспеццентр» тоже сообщают о пробелах в наличии. Не хватает Jetour T2, Haval M6 и Haval H5. GAC GS3 и минивэны М8 тоже в дефиците.

Параллельно сокращаются скидки. Трейд-ин программы становятся менее выгодными, размеры дисконтов уменьшаются. Дилеры объясняют это простой логикой: когда машины плохо доступны, нет смысла предлагать большие скидки.

Эксперты видят несколько причин сложившейся ситуации. Октябрь показал рекордные продажи — покупатели раскупили почти все доступные машины. Одновременно возникли логистические проблемы: автовозы с новыми партиями задерживаются на границе.

Но главный драйвер — ожидание роста цен. В декабре повысят утильсбор на мощные автомобили, гибриды и электрокары. В январе добавят повышение НДС. Люди стараются купить машину сейчас, пока не подорожали.

Аналитики прогнозируют, что ноябрь сохранит высокий спрос, после чего рынок ждет период затишья. Когда новые поставки придут по увеличенным ценам, покупательская активность снова снизится.