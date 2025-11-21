Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
OpenAI открыла доступ к групповым чатам в ChatGPT для всех зарегистрированных пользователей
В ChatGPT теперь можно создавать групповые чаты

ChatGPT постепенно превращается в полноценную платформу для совместной работы. Компания OpenAI глобально запустила функцию групповых чатов, которую раньше тестировала лишь в нескольких странах.

Любой пользователь может создать чат и отправить приглашения другим людям. В одном чате может быть до 20 человек. Присоединиться можно либо по ссылке, либо через существующий аккаунт ChatGPT. Посмотреть проморолик можно в соцсети Х.

Система работает с определенными ограничениями. Контент групповых чатов не попадает в память ChatGPT. Это значит, что бот не запоминает ваши коллективные обсуждения. Создатель чата может удалить любого участника, а покинуть чат может только самостоятельно — другие участники не могут его исключить.

ChatGPT в группе ведет себя как тактичный собеседник. Он старается следить за разговором и понимает, когда лучше промолчать. Чтобы гарантированно получить ответ, нужно упомянуть бота в сообщении. Он поддерживает реакции смайликами и отображает картинки профилей.

Перед началом работы система предложит всем участникам создать краткий профиль. Настройки позволяют выбрать, как именно бот будет реагировать на сообщения. По сути, вы сами определяете степень его активности в вашем коллективном диалоге.

#openai #ии #chatgpt #коллаборация #групповые чаты
Источник: x.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие компании создали самоходный 3D-принтер для сопровождения солдат в бою
6
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
13
Стали известны технические характеристики нового российского истребителя-невидимки Су-75
+
Использование 16 ГБ ОЗУ вместо 32 ГБ приводит к просадке среднего FPS в 1080p на 12%
18
В доме майя V века нашей эры в Гватемале нашли встроенное в пол игровое поле размером 76 на 111 см
+
В Великобритании заявили о «применении лазеров» российским кораблём против пилотов Королевских ВВС
5
В Tom's Hardware провели сравнение DDR4 и DDR5 в рабочих задачах и гейминге
1
Госдума приняла закон о технологическом сборе на электронику
4
Астрономы обнаружили неизвестную структуру на самом краю Солнечной системы
4
Бельгия закупает дроны-перехватчики для борьбы с БПЛА
+
NordPass: Представители «поколения Z» создают очень простые пароли для аккаунтов
+
Учёные определили точный момент засыпания мозга
+
Новые флагманские телевизоры Dreame со звуковой панелью выходят на мировой рынок
+
Телескоп «Уэбб» предположительно обнаружил первые звёзды во Вселенной
+
Core i5-12400F с DDR5-6000 выдал на 25% больше FPS в играх в сравнении с DDR4-3200
6
Россия теряет второе место в мировом рейтинге экспорта оружия
3
Poco X7, Poco X7 Pro и Redmi Note 14 Pro получили обновление HyperOS 3
+
В Германии впервые за 30 лет построили танк Leopard 2A8 с нуля
+
Nvidia выпускает хотфикс для устранения проблем с fps в играх после обновления Windows
2
NVIDIA выпускает срочное исправление GeForce Hotfix 581.94 из-за снижения FPS в играх на Windows 11
+

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
73
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
21
Краткий обзор франшизы «Изгоняющий дьявола»
2
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
12
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
3
Kupikod, DeadP47 и серый рынок — как не стать жертвой мошенников и сохранить новогоднее настроение
+

Сейчас обсуждают

Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана (он же самозванец главврач)
14:30
Под am4 у меня asrock b550 steel legend -хорошая плата
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Дмитрий Патрушев
14:28
Никак, лучше обойди. У меня такая
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана (он же самозванец главврач)
14:27
У меня она и стоит Asrock Steel legend под ам4 -плата просто кул.Не дешевая да.но реал врм там хороший
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Терминатор
14:26
Как тебе мамка ASRock под Ryzen ам5 ?
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Дмитрий Патрушев
14:24
Гонят память Асус очень хорошо. Тут беспорно
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана (он же самозванец главврач)
14:23
Да все готово давно
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана (он же самозванец главврач)
14:22
Интел выбор полоумных,вроде бернигана
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Терминатор
14:22
Память разгонишь поди до 8400.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Дмитрий Патрушев
14:17
Плата хорошая, цена ооооочень вкусная, но интел говно!
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
ubnt2020
14:14
А дядька не мелочился, за 15 на авите апекс z690 взял - 24 фазы по 105а каждая на цпу - король врм а не просто доска с разъемами! Доволен дядька аки слон!
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter