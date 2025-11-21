В ChatGPT теперь можно создавать групповые чаты

ChatGPT постепенно превращается в полноценную платформу для совместной работы. Компания OpenAI глобально запустила функцию групповых чатов, которую раньше тестировала лишь в нескольких странах.

Любой пользователь может создать чат и отправить приглашения другим людям. В одном чате может быть до 20 человек. Присоединиться можно либо по ссылке, либо через существующий аккаунт ChatGPT. Посмотреть проморолик можно в соцсети Х.

Система работает с определенными ограничениями. Контент групповых чатов не попадает в память ChatGPT. Это значит, что бот не запоминает ваши коллективные обсуждения. Создатель чата может удалить любого участника, а покинуть чат может только самостоятельно — другие участники не могут его исключить.

ChatGPT в группе ведет себя как тактичный собеседник. Он старается следить за разговором и понимает, когда лучше промолчать. Чтобы гарантированно получить ответ, нужно упомянуть бота в сообщении. Он поддерживает реакции смайликами и отображает картинки профилей.

Перед началом работы система предложит всем участникам создать краткий профиль. Настройки позволяют выбрать, как именно бот будет реагировать на сообщения. По сути, вы сами определяете степень его активности в вашем коллективном диалоге.