Два новых вертолета Ми-8МТВ-5М завершили перелет с завода в Татарстане на Северный флот. Экипажам потребовалось преодолеть более 2500 километров с несколькими дозаправками.
Машины предназначены для разных задач: огневая поддержка, переброска десанта, транспортировка грузов и поисково-спасательные операции. Главное новшество — система создания пассивных помех, которая защищает вертолет от ракетных атак.
Командир экипажа Даниил отмечает практические преимущества техники (см. видео). Новая система автопилота упрощает управление, особенно ночью. Мощные двигатели запускаются проще, а кабину можно прогреть еще до старта моторов — важная функция для северных регионов.
В «Минобороны России» подчеркивают: вертолет способен летать ночью с использованием очков ночного видения. Все навигационные и метеорологические системы объединены в единый информационный контур.
Средства связи на Ми-8МТВ-5М унифицированы с другой авиатехникой Минобороны. Это позволяет вертолетам обмениваться данными с другими боевыми машинами в реальном времени.