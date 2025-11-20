Авиация Северного флота пополнилась двумя новыми вертолетами Ми-8МТВ-5М. Машины оснащены системой создания помех и современным пилотажным оборудованием.

Два новых вертолета Ми-8МТВ-5М завершили перелет с завода в Татарстане на Северный флот. Экипажам потребовалось преодолеть более 2500 километров с несколькими дозаправками.

Машины предназначены для разных задач: огневая поддержка, переброска десанта, транспортировка грузов и поисково-спасательные операции. Главное новшество — система создания пассивных помех, которая защищает вертолет от ракетных атак.

Командир экипажа Даниил отмечает практические преимущества техники ( см. видео ). Новая система автопилота упрощает управление, особенно ночью. Мощные двигатели запускаются проще, а кабину можно прогреть еще до старта моторов — важная функция для северных регионов.

В «Минобороны России» подчеркивают: вертолет способен летать ночью с использованием очков ночного видения. Все навигационные и метеорологические системы объединены в единый информационный контур.

Средства связи на Ми-8МТВ-5М унифицированы с другой авиатехникой Минобороны. Это позволяет вертолетам обмениваться данными с другими боевыми машинами в реальном времени.