ФАС начала изучать, как маркетплейсы устанавливают скидки. Речь идет о случаях, когда итоговая цена товара зависит от способа оплаты. Ведомство проверит, не нарушаются ли принципы честной конкуренции.

Инициатива возникла после заявлений главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Она обращала внимание, что финансирование бонусных программ должно оставаться за традиционными банками. А когда маркетплейсы активно продвигают свои карты, коммерческие банки теряют доход.

Ozon в ответ заявил, что такие скидки помогают покупателям из небольших городов, где зарплаты ниже. В Wildberries выразили недоумение — по их мнению, претензии вызваны желанием крупных банков ограничить развитие банковских сервисов самих площадок.

Если ФАС найдет нарушения, служба примет меры антимонопольного реагирования. Пока же маркетплейсы настаивают, что их политика скидок соответствует интересам потребителей.