ИИ будет проверять правописание, формировать справки и определять исполнителей

Искусственный интеллект добрался до кабинетов российских чиновников. Технологию будут использовать для рутинных задач — от проверки орфографии до маршрутизации документов. Вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал, что спрос на ИИ часто исходит от самих сотрудников. Юристы аппарата правительства, например, попросили внедрить технологию для проверки правописания в документах.

ИИ возьмет на себя несколько типовых операций: распознавание бумаг, распределение по исполнителям, создание кратких содержаний и презентаций. Григоренко подчеркивает — технологию внедряют не для отчетности, а ради конкретного эффекта. Конечная цель — польза для людей, причем в удобном для них формате. Главное преимущество — сокращение количества кликов при оформлении услуг и повышение качества ответов гражданам.