Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград». Судно станет четвертым в серии самых мощных ледоколов мира проекта 22220.

Россия продолжает наращивать свой атомный ледокольный флот. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге официально начали строительство нового судна, которое получило символическое имя.

Президент Владимир Путин в ходе видеоконференции дал разрешение на установку закладной доски для атомного ледокола «Сталинград». Он выразил уверенность, что судно будет достойно носить это имя и станет символом способности России реализовывать масштабные проекты.

Церемонию приурочили к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Параллельно на верфи продолжают строить еще два ледокола этой серии — «Чукотка» и «Ленинград». Путин подчеркнул, что Россия не остановится на достигнутом и продолжит развивать ледокольный флот, несмотря на внешние сложности.

Новый ледокол относится к проекту 22220 — это самые крупные и мощные атомные ледоколы в мире. Длина судна превышает 173 метра, оно способно проламывать льды толщиной до трех метров. Особенность конструкции с переменной осадкой позволяет ему работать как в глубоководных районах Арктики, так и на мелководьях сибирских рек.

Атомная энергоустановка дает ледоколу автономность до семи лет без перезарядки топлива. При этом судно практически не производит выбросов углекислого газа. Глава государства отдельно поблагодарил корабелов, атомщиков и инженеров за их работу по развитию арктического флота.