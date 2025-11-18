В базе тестов Geekbench обнаружен новый смартфон Realme под кодовым номером RMX5108. Устройство работает на процессоре MediaTek Dimensity 7400 и использует Android 15.

В базе данных Geekbench появился ещё один смартфон Realme, который пока не был представлен официально. Благодаря этому мы можем получить представление о его характеристиках.

Модель с индексом RMX5108 показала в Geekbench конфигурацию, которая четко указывает на чипсет MediaTek Dimensity 7400. Четыре ядра с тактовой частотой 2.60 ГГц и еще четыре на 2.00 ГГц в связке с графикой Mali-G615 MC2 — это его фирменные признаки.

При этом устройство уже получило 8 гигабайт оперативной памяти и работает под управлением Android 15. Такой расклад говорит о том, что компания готовит к выходу модель из среднего или верхнесреднего сегмента. Правда, главная загадка — реальное название новинки — пока остается без ответа.