Профсоюз «Новый труд» потребовал вывести самозанятых водителей из-под действия нового закона о локализации такси.

Тысячи таксистов по всей стране могут потерять работу из-за нового закона. Причина — их машины оказались «недостаточно российскими».

Профсоюз «Новый труд» направил официальное обращение в Минтранс с требованием исключить самозанятых водителей и ИП из-под действия закона о локализации такси. Основание — данные исследования «Опора России», показывающие: 77% таких водителей работают на автомобилях, которые не соответствуют новым требованиям.

Проблема упирается в деньги. Стоимость нового автомобиля, соответствующего критериям локализации, начинается от 1,7-2 млн рублей. Для большинства таксистов эта сумма неподъемна. В профсоюзе подчеркивают: закон ставит водителей перед выбором — покупать дорогую машину или терять работу.

При этом представители профсоюза заявляют, что поддерживают развитие отечественного автопрома. Но считают, что новые требования в первую очередь должны касаться крупных таксопарков, которые могут проводить организованные закупки техники.

Закон о локализации такси, принятый в мае текущего года, обязывает использовать автомобили российского производства с определенным уровнем локализации. Полный перечень разрешенных моделей Минпромторг пока не опубликовал. Большинство регионов должны перейти на новые правила к 1 марта 2026 года, хотя для Дальнего Востока предусмотрена отсрочка до 2030 года.