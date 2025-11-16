В мессенджере Telegram впервые провели аукцион, на котором продали цифровой подарок — анимированное изображение самолета.

Анимированная картинка золотого самолета была продана за сумму, сравнимую со стоимостью столичной двушки. Торги прошли в рамках нового функционала платформы.

Канадский предприниматель Джейсон Фалович выложил 18 миллионов рублей за этот цифровой подарок. Финальная ставка на аукционе закрепилась на отметке, за которую в столице можно купить двухкомнатную квартиру.

Этот лот стал главным на первом в истории мессенджера аукционе цифровых подарков. Ранее Павел Дуров анонсировал тестирование новой функции. Сами торги построили на 50 раундах, в каждом из которых определяли 20 победителей. Участие требовало установки последней версии приложения.

Реакция в соцсетях оказалась резкой. Это лишь несколько комментариев, оставленных под постом в ВК «Телеканал 360»: «Люди сошли с ума», «А чтобы помочь больным и бедным на это и ломаного гроша не найдут богатеи».

На этом фоне информация о непроданной посмертной маске Высоцкого из-за завышенной стартовой цены смотрится особенно иронично.