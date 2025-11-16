Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
В Госдуме отказались регулировать скидки маркетплейсов
Комитет Госдумы по финансовому рынку не поддержал инициативу о регулировании ценовой политики маркетплейсов. Анатолий Аксаков заявил, что закон не нужен, если люди получают выгоду от скидок.

Идея уравнять правила игры для всех участников российского рынка онлайн-торговли не нашла поддержки в парламенте. Депутаты предпочли оставить покупателям возможность пользоваться скидками.

Анатолий Аксаков, возглавляющий профильный комитет, прямо заявил: вероятность принятия такого закона нулевая. «Закон должен работать на людей. И если люди от этого проигрывают, то законов, я считаю, не надо принимать», — пояснил он свою позицию.

Поводом для дискуссии стали рекомендации Совета Федерации, поступившие еще в октябре. Сенаторы предлагали запретить маркетплейсам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. Но в Госдуме смотрят на проблему иначе.

По мнению Аксакова, никакой проблемы нет — покупатели сами вправе выбирать, какой картой платить. Банки и маркетплейсы должны конкурировать через программы лояльности, а не манипулировать ценами. Главное, чтобы граждане не переплачивали.

При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее называла такую конкуренцию «не совсем справедливой». Некоторые участники финансового рынка действительно недовольны преимуществами карт маркетплейсов. Но в парламенте решили, что интересы потребителей важнее.

#скидки #госдума #маркетплейсы #платежные системы
Источник: ria.ru
