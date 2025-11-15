Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Издатель игры PUBG предложил сотрудникам добровольное увольнение
Компания Krafton, издатель PUBG, объявила о программе добровольного увольнения для сотрудников.

Южнокорейский игровой издатель Krafton начал масштабную реорганизацию. После заявлений о своем будущем как «компании, ориентированной на искусственный интеллект», руководство предложило сотрудникам добровольно уволиться.

В октябре Krafton анонсировала планы стать "компанией, ориентированной на ИИ". Издатель собирался вложить 88 миллионов долларов в развитие технологий искусственного интеллекта. И вот в ноябре последовали конкретные шаги. Компания запустила программу добровольного увольнения. Размер выходного пособия зависит от стажа: сотрудники со стажем до года получат шестимесячную зарплату, а те, кто проработал более 11 лет — трехмесячную.

Финансовый директор компании Пэ Дон Гын сообщил инвесторам о заморозке найма. Исключение сделали только для разработчиков оригинальных продуктов и специалистов по ИИ.

Официальный представитель Krafton настаивает: это не сокращение штата, а помощь сотрудникам в "проактивном планировании карьеры". По его словам, программа должна поддержать работников в "эпоху трансформации на основе ИИ".

При этом компания только что отчиталась о рекордной квартальной прибыли — 717 миллионов долларов. Параллельно Krafton ведет судебный процесс с основателями студии Unknown Worlds, разработчиками Subnautica 2.

Ситуация в Krafton отражает общий тренд игровой индустрии. Крупные компании активно инвестируют в ИИ, одновременно оптимизируя расходы на персонал.

#ии #игровая индустрия #увольнения #krafton #реорганизация
Источник: pcgamer.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индийская компания поставила ВС Индии более 500 напечатанных на 3D-принтере бункеров
+
Эксперт XDA-Developers: минимумом для игровых видеокарт должны стать 24 ГБ памяти
11
Valve объяснила своё решение оснастить консоль Steam Machine всего 8 ГБ видеопамяти
7
Street Fighter 6 официально больше не поддерживается на Windows 10
+
Valve представила новую домашнюю игровую консоль Steam Machine по конкурентоспособной цене
+
В сеть слили свежие кадры со съёмок сериала «Гарри Поттер» (Harry Potter)
1
В Японии опубликовали первые изображения повреждений корабля после атаки рельсотрона
+
В Hardware Unboxed предупреждают о грядущем подорожании графических процессоров
1
Защищённые смартфоны серии RugOne Xever 7 становятся самым инновационным предложением от Ulefone
+
Зафиксирован новый случай выхода из строя процессора Ryzen 7 7800X3D на плате ASRock
2
Новый кроссовер Lada Azimut заметили на дорогах общего пользования
5
При строительстве трассы в Швеции были обнаружены поселения эпохи викингов
+
AMD заявляет о более чем 70% приросте производительности и эффективности Zen 6 процессоров Venice
3
Пользователи негативно восприняли идею Microsoft превратить Windows в агентную ОС с обилием ИИ
1
Китай совершил исторический запуск первого в мире ториевого реактора
+
Минобороны США объявило о начале операции «Южное копьё» в Южной Америке
4
Microsoft прикрыла популярный офлайн-способ пиратской активации Windows 10 и 11
3
Эксперты назвали 5 топовых китайских смартфонов в качестве альтернативы устройствам Apple и Samsung
1
The American Conservative: Россия требует от Запада не уступок, а выполнения договоренностей
2
Reuters: Дональд Трамп возобновил работу федерального правительства США
+

Популярные статьи

Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
103
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
14
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
23
Деградация фильмов ужасов на примере франшизы «Пятница 13-е»
3
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
72
Большая подборка игр и дополнений с сильной зимней атмосферой
16
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3

Сейчас обсуждают

Анна Франскевич
01:27
Сильно вы сказали не более чем об устройстве где компания море сил вложили в оптимизации и упрощение жизни потребителей девайса.
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
Анна Франскевич
01:23
Накатить Винду и жить спокойно. Как у вас эти слова сочетаются на фоне моря новостей и жалоб о не спокойной жизни с 11 виндой? Где с одной стороны Майкрософт навязывает онлайн привязки, ИИ ассистентов...
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
salexa
01:07
узкоглазые тока могут член у сэшэпэ посасывать.. и рогатку свою радвигать перед пиндлсами...они там все на подсосе у ....полосатых
PlayStation против Steam — как японцы готовятся подмять под себя рынок игровых ПК
slikts
01:06
PoZiTiv4iK, как сейчас помню. Выхожу из пещеры, а там эта свинка...
Рост цен на ремонт увеличил спрос на каско в России
matocob
01:04
Баг Riva 128 связан с наложением текстур, а не с геометрией. Текстуры накладывались на полигон, а не попиксельно, что приводило к целям в текстурах между полигонами. Сделано это было, чтобы увеличить ...
Обзор ATI Rage 128 Pro - ярость из прошлого в 2025 году
Виктор Попко
00:53
Хороший сайт, мне нравится
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
DTS
00:49
Ерундей мало кому интересный.
Call of Duty Black Ops 7 стартовала со «смешанными» пользовательскими оценками в Steam
matocob
00:25
15 лет. SSD вменяемого объёма и доступные по цене появились в 2009-2010 годах. У меня до сих пор пара SSD с того времени пашет.
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
matocob
00:21
Уважаемый, а вы, собственно, кто будете, чтобы высказывать такие "замечания"? Очевидно же, что автор собрал стенд из того что было. Пришлите ему упомянутое оборудование, и требуйте, чтобы тесты провод...
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
Ruhama_Sama
00:17
Клоун, тебя уже в линукс чате ни один раз обоссали. Давай уже переходи на Windows XP, там все как ты любишь
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter