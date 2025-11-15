Компания Krafton, издатель PUBG, объявила о программе добровольного увольнения для сотрудников.

Южнокорейский игровой издатель Krafton начал масштабную реорганизацию. После заявлений о своем будущем как «компании, ориентированной на искусственный интеллект», руководство предложило сотрудникам добровольно уволиться.

В октябре Krafton анонсировала планы стать "компанией, ориентированной на ИИ". Издатель собирался вложить 88 миллионов долларов в развитие технологий искусственного интеллекта. И вот в ноябре последовали конкретные шаги. Компания запустила программу добровольного увольнения. Размер выходного пособия зависит от стажа: сотрудники со стажем до года получат шестимесячную зарплату, а те, кто проработал более 11 лет — трехмесячную.

Финансовый директор компании Пэ Дон Гын сообщил инвесторам о заморозке найма. Исключение сделали только для разработчиков оригинальных продуктов и специалистов по ИИ.

Официальный представитель Krafton настаивает: это не сокращение штата, а помощь сотрудникам в "проактивном планировании карьеры". По его словам, программа должна поддержать работников в "эпоху трансформации на основе ИИ".

При этом компания только что отчиталась о рекордной квартальной прибыли — 717 миллионов долларов. Параллельно Krafton ведет судебный процесс с основателями студии Unknown Worlds, разработчиками Subnautica 2.

Ситуация в Krafton отражает общий тренд игровой индустрии. Крупные компании активно инвестируют в ИИ, одновременно оптимизируя расходы на персонал.