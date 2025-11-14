Исследования двух консалтинговых компаний подтверждают: магазины одежды и обуви лидируют по количеству закрытий в торговых центрах. В Москве на них пришлось 50% всех ушедших арендаторов.

Не лучшее время наступило для продавцов одежды и обуви. Содержать магазины в торговых центрах стало невыгодно. Результат — волна закрытий, которая кардинально меняет состав арендаторов.

По данным CORE.XP, в Москве с июля по сентябрь половина всех закрытий в торговых центрах пришлась на магазины одежды, обуви и аксессуаров. Эта доля выросла на 12 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом. Следующая категория — общепит — набрала лишь 10,5%. По России в целом с начала года до конца июля прекратили работу свыше 320 точек.

NF Group приводит похожую картину. Компания оценивает долю закрытий в фэшн-сегменте в 45% за третий квартал. При этом во втором квартале она доходила до 54%. Такие цифры учитывают только сети, которые полностью ушли из офлайна.

За три месяца рынок покинули несколько брендов, а часть компаний переключилась на онлайн-продажи. Аналитики объясняют это тем, что малые и средние бренды хуже выдерживают рост расходов и налоговой нагрузки. Они зависимы от маркетплейсов и не имеют стабильной финансовой подушки, поэтому быстрее других закрывают физические точки.