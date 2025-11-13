Средняя цена нового легкового автомобиля в России достигла рекордных 3,43 млн рублей. Аналитическое агентство «Автостат» зафиксировало максимальный показатель за многолетнюю историю наблюдений.

Новые автомобили в России продолжают дорожать: согласно последним данным, средний ценник превысил отметку в ₽3,4 миллиона.

Согласно отчету «Автостата», октябрь принес рекордный рост стоимости — до ₽3,43 млн. Это на 8% выше, чем в том же месяце прошлого года. Аналитики отмечают, что рынок демонстрирует такой максимум впервые за все время наблюдений, ведущихся с конца 1990-х годов.

За десять месяцев 2025 года ситуация выглядит не менее тревожной. Средняя цена достигла ₽3,23 млн, что на 3,5% превышает показатель прошлого года.

Вторичный рынок тоже бьет рекорды: стоимость подержанных машин в октябре поднялась до 1,23 млн рублей. Месячный рост составил 2,5%, а годовой — 3%.

Несмотря на небольшое снижение цен на б/у автомобили за 10 месяцев (на 0,9% в годовом выражении), долгосрочная перспектива не радует. С 2021 года подержанные машины подорожали более чем на 70%, а за пять лет — минимум вдвое.

Специалисты прогнозируют сохранение восходящего тренда. Потенциальным покупателям стоит готовиться к дальнейшему подорожанию как новых, так и поддержанных автомобилей.