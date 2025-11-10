В США предлагают ввести четвертый, белый сигнал светофора.

Знакомые всем красный, желтый и зеленый цвета светофора могут получить дополнение. Американские ученые разработали концепцию белой фазы для координации беспилотников.

Система работает по простому принципу. Когда на перекрестке собирается достаточное количество автономных машин, загорается белый сигнал. Он сообщает обычным водителям, что теперь нужно просто повторять маневры автомобиля перед ними. Никаких сложных решений — только следование за лидером.

Автономные транспортные средства в этом случае берут на себя роль диспетчеров. Они обмениваются данными между собой, договариваясь об оптимальных траекториях и времени проезда. Исследователи называют это стратегией распределенной координации. По сути, машины сами организуют движение, избегая заторов и лишних остановок.

При этом традиционные светофоры продолжают работать, когда беспилотников мало. Красный — стоп, зеленый — движение, белый — следуй за впереди идущим автомобилем.

Автор исследования Али Хаджбабаи подчеркивает, что система использует вычислительные мощности самих автономных транспортных средств. Тесты показывают впечатляющие результаты: задержки на перекрестках могут сократиться с 3,2 до 94 процентов, а общая эффективность движения возрастает почти на 99%.

Правда, реализовать эту концепцию в ближайшее время не получится. Нужны не только полностью автономные автомобили, но и модернизация около 75% существующей светофорной дорожной инфраструктуры США. Пока это лишь перспективный сценарий для будущего, где беспилотники станут обычным явлением.