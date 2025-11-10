С началом сезона распродаж в интернете резко выросло количество поддельных магазинов. Мошенники используют нейросети для создания безупречных сайтов и дипфейков.

Российские покупатели стали мишенью для технологичных мошенников — схемы обмана теперь сложно отличить от настоящих акций.

Эксперты «Солар» фиксируют натиск фейковых магазинов. Сайты выглядят как копии известных ритейлеров — нейросети генерируют безупречный контент без ошибок. Продвигают их через платную рекламу в соцсетях, что придает видимость легальности.

Мошенники освоили и дипфейки. Рассылают в мессенджерах видео с «раздачей» айфонов, где весь контент создан искусственным интеллектом. При этом атакуют и бонусные программы — автоматически подбирают пароли к аккаунтам, чтобы украсть накопленные баллы.

Специалист Харитон Никишкин советует вручную набирать адреса магазинов и подключить двухфакторную аутентификацию. Слишком щедрые акции и подарки должны насторожить. Современные мошенники играют на эмоциях — поэтому важно сохранять холодную голову.