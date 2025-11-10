Золото, олово и атомная станция – в суровых условиях Якутии планируют создать современный промышленный район

В Якутии начинается реализация промышленного кластера, центром которого станет золоторудное месторождение Кючус. Лицензию на его разработку с 2021 года держит холдинг «Селигдар». Здесь планируют построить горно-обогатительный комбинат. Но одним золотом дело не ограничится. В кластер войдут несколько значимых месторождений. Среди них — крупнейшее в России Депутатское оловорудное месторождение, Дьяхтардахское оловорудное месторождение, а также месторождения редкоземельных металлов.

Сейчас главная проблема региона — транспортная доступность. Северо-Западная часть Якутии доступна по суше всего полгода: три месяца летом и три месяца по зимнику весной. Даже авиасообщение затруднено — аэропорт в Усть-Куйге принимает только небольшие самолеты. Исправлять ситуацию уже начали. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики подписала соглашение о строительстве дороги Кючус — Усть-Куйга протяженностью 40 км. Планируют и реконструкцию аэропорта — один только Кючус будет генерировать около 1800 пассажиров в год.

Но самый амбициозный план — строительство глубоководного порта Найба. Его должны соединить дорогой с Усть-Куйгой. Это около 350 километров. Порт станет первым глубоководным портом в восточной части Северного морского пути. Ввод в строй наметили на 2030 год. Энергетику региона тоже ждут изменения. Росатом планирует строить в Усть-Куйге атомную станцию с двумя блоками. Избыток энергии поможет освоить другие месторождения полезных ископаемых.

«Селигдар» уже ведет активные работы на Кючусе. В 2022 году компания завезла технику и подрядчиков, в 2023-м продолжила геологоразведку. Сейчас готовят технико-экономическое обоснование и отчет по международному стандарту JORC — это потребуется для получения банковского финансирования. В министерстве промышленности и геологии Якутии отмечают: в перспективе кластер может объединить около 10 компаний. Они будут разрабатывать месторождения олова, сурьмы, вольфрама и других полезных ископаемых.