Bentley официально отодвигает свои планы по полному переходу на электромобили. Вместо этого компания сделает ставку на гибкий подход, предлагая клиентам разные типы двигателей.

В мире люксовых автомобилей намечается серьезный поворот, и Bentley оказывается в его эпицентре, переписывая собственные планы на будущее.

Британский бренд перенес свой дедлайн по полному переходу на электротягу с 2030 на 2035 год. Иначе говоря, двигатели внутреннего сгорания пробьют себе право на жизнь еще как минимум на десятилетие. Это вынужденная гибкость: рынок и законы диктуют свои условия.

Новый Flying Spur станет олицетворением этой новой тактики. Вместо того чтобы предлагать один-единственный тип двигателя, компания планирует выпускать модель одновременно в нескольких версиях. Гибрид, подключаемый гибрид и полностью электрическая модификация — все это будет в списке доступных опций. Такой подход позволяет бренду угодить разным клиентам: и тем, кто не готов расстаться с рыком бензинового мотора, и тем, кто стремится к экологичному будущему.

За основу дизайна, судя по всему, взяли концепт-кар EXP 12 Speed 6. Оттуда новый седан может позаимствовать строгую вертикальную оптику и мощную решетку радиатора, возможно, даже с подсветкой. Длинный капот и стремительная линия крыши — это уже почти классика, которая тоже перейдет по наследству. А вот безрамные окна добавят современности.

Внутри салон обещает быть не менее революционным. Производитель намерен смешать аналоговую роскошь с цифровыми технологиями. Представьте себе гибкую панель приборов из дерева с интегрированными экранами. Или лобовое стекло, которое превращается в гигантский дисплей с дополненной реальностью. Для задних пассажиров — весь стандартный набор удовольствий: массажные кресла, складывающиеся столики и собственные экраны.

Но главная интрига кроется под капотом. Инсайдеры не исключают возвращения чистой бензиновой версии с турбированным V8. Гибридный вариант может объединить этот же мотор с электродвигателем, выдав под 800 лошадиных сил. А флагманская электрическая версия, если она выйдет, способна приблизиться к фантастической отметке в 1000 л.с. При этом запас хода у нее будет под 600 километров.

Bentley явно не хочет ставить все на одну карту. Пока одни производители безоглядно бросаются в омут электрификации, британцы выбирают стратегию разнообразия. Их новый Flying Spur должен доказать, что роскошь — это не только тип двигателя, но и право выбора.



