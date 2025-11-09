Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Bentley меняет стратегию: следующий Flying Spur не будет чисто электрическим
Bentley официально отодвигает свои планы по полному переходу на электромобили. Вместо этого компания сделает ставку на гибкий подход, предлагая клиентам разные типы двигателей.

В мире люксовых автомобилей намечается серьезный поворот, и Bentley оказывается в его эпицентре, переписывая собственные планы на будущее.

Британский бренд перенес свой дедлайн по полному переходу на электротягу с 2030 на 2035 год. Иначе говоря, двигатели внутреннего сгорания пробьют себе право на жизнь еще как минимум на десятилетие. Это вынужденная гибкость: рынок и законы диктуют свои условия.

Новый Flying Spur станет олицетворением этой новой тактики. Вместо того чтобы предлагать один-единственный тип двигателя, компания планирует выпускать модель одновременно в нескольких версиях. Гибрид, подключаемый гибрид и полностью электрическая модификация — все это будет в списке доступных опций. Такой подход позволяет бренду угодить разным клиентам: и тем, кто не готов расстаться с рыком бензинового мотора, и тем, кто стремится к экологичному будущему.

За основу дизайна, судя по всему, взяли концепт-кар EXP 12 Speed 6. Оттуда новый седан может позаимствовать строгую вертикальную оптику и мощную решетку радиатора, возможно, даже с подсветкой. Длинный капот и стремительная линия крыши — это уже почти классика, которая тоже перейдет по наследству. А вот безрамные окна добавят современности.

Внутри салон обещает быть не менее революционным. Производитель намерен смешать аналоговую роскошь с цифровыми технологиями. Представьте себе гибкую панель приборов из дерева с интегрированными экранами. Или лобовое стекло, которое превращается в гигантский дисплей с дополненной реальностью. Для задних пассажиров — весь стандартный набор удовольствий: массажные кресла, складывающиеся столики и собственные экраны.

Но главная интрига кроется под капотом. Инсайдеры не исключают возвращения чистой бензиновой версии с турбированным V8. Гибридный вариант может объединить этот же мотор с электродвигателем, выдав под 800 лошадиных сил. А флагманская электрическая версия, если она выйдет, способна приблизиться к фантастической отметке в 1000 л.с. При этом запас хода у нее будет под 600 километров.

Bentley явно не хочет ставить все на одну карту. Пока одни производители безоглядно бросаются в омут электрификации, британцы выбирают стратегию разнообразия. Их новый Flying Spur должен доказать, что роскошь — это не только тип двигателя, но и право выбора.


#электромобиль #гибрид #двс #bentley #новый автомобиль #flying spur
Источник: carscoops.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый «Хищник» 2025 года понравился фанатам даже больше чем критикам
7
Российская лазерная система LazerBuzz уничтожает БПЛА за 0,5 секунды
2
Обнаружена блуждающая планета ведущая себя как звезда — она поглощает 6,6 млрд тонн газа в секунду
+
Марсианский зонд сделал снимок редкого межзвёздного объекта 3I/Atlas
+
Финны лишили себя бесплатной электроэнергии, АЭС от «Росатома» и права голоса в использовании Вуоксы
4
Hardware Unboxed завершили масштабное тестирование 47 материнских плат с чипсетом B850
1
Эксперт протестировал функцию «Живой перевод» AirPods от Apple и назвал её минусы
+
Замечено извержение чёрной дыры ярче 10 триллионов солнц, поглощающую звезду в 30 раз больше Солнца
1
На выставке в Китае назвали цены на перелеты на летающих такси
+
В Китае спущен на воду крупнейший авианосец с магнитной катапультой
+
OmniOne предстаивла карманный мини-ПК с клавиатурой под управлением Windows 11
1
Перед изменением утильсбора в РФ подсчитали долю автомобилей с мощностью двигателя свыше 160 л. с.
4
ASUS представила мониторы на базе Tandem OLED и первый в мире OLED-монитор с частотой 720 Гц
+
Канцлер Германии констатировал упадок сталелитейной промышленности в стране
2
Американские эксперты раскрыли главную проблему новейшего бомбардировщика B-21 Raider
+
Ryzen 9800X3D и 7800X3D продаются в магазине Amazon лучше всех процессоров Intel вместе взятых
5
Компания Oracle Lighting представила первые в мире безлинзовые фары
+
Германия планирует приобрести до трёх тысяч БМП Boxer
1
Астрономы впервые получили радиосигнал с приближающегося к Земле межзвёздного объекта 3I/ATLAS
+
Ученые выяснили причину потери памяти при болезни Альцгеймера
+

Популярные статьи

Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
33
«Рука, качающая колыбель» (2025): краткий субъективный обзор фильма
2
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать: диммер с дисплеем, умный включатель ПК и другие
+
Проверяю эффективность разных типов пылевых фильтров для компьютерного корпуса
4
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
23
Фильмы о покорении Эвереста — от хроники до хай-тек триллера
+
«Достать стволы» – обзор дешевого и достойного фильма о друзьях-полицейских «под прикрытием»
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Патрушев
18:10
Просто deepseek запрещено писать такие вещи, как у чимбала едет крыша, но deepseek на это намекает много раз
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
Евгений Владимирович
17:56
Да кто эти ваши критики? Они в комнате?
Новый «Хищник» 2025 года понравился фанатам даже больше чем критикам
Главврач ПНД "Три кукушки", где клизмируют Бернигана и Чимбала
17:55
у нас доберманы периметр охраняют натасканы но ...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
Mallory
17:33
Ну как что, принес свой installer-sh, правда вопросов не вывез.
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Dzhereli
17:24
Можно раз в неделю с уборкой квартиры продуть системник
Проверяю эффективность разных типов пылевых фильтров для компьютерного корпуса
longtongue
17:23
Интересно, было скинуть не сколько постов этого юного дарования Deepseek. Я попросил как и проанализировать посты, так и запросил психологический портрет и анализ технических навыков Chimbal. Результа...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
OPTIMUS8
17:03
100%
Corsair представила блоки питания RMx SHIFT второго поколения
Mallory
17:02
Мда, ну вы уже показали свои знания. Так что ничего удивительного.
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
[IRanPast]
16:24
Тесты не тесты, кг/ам
Проверяю эффективность разных типов пылевых фильтров для компьютерного корпуса
Opera Pony
16:07
А кто им будет контент делать, чтоб рекламодатели деньги несли. Деньги ведь не пахнут
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter