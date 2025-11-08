На ямальском форуме «Патриоты Урала» представили новейшие разработки беспилотных систем от предприятий УрФО. Среди экспонатов — ударный БПЛА «Упырь-11», беспилотник «Скат-10» и средства радиоэлектронной борьбы.

Арктическая арт-резиденция «Сова» в Новом Уренгое неожиданно превратилась в полигон передовых военных технологий. Здесь развернули выставку оборудования, которое вскоре может оказаться на передовой.

Тринадцать производителей из Уральского федерального округа привезли свои разработки на четвертый форум «Патриоты Урала». Екатеринбургские компании показали ударный беспилотник «Упырь-11» и «Скат-10» — аппарат по схеме «летающее крыло» с толкающим винтом. Челябинское изделие «Контур 40-0» предназначено для поражения живой силы с воздуха.

Тюменцы представили портативный подавитель каналов связи БПЛА «Кентавр-503V2». Эта система борется с вражескими дронами.

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, осматривая экспонаты, отметил стремительный рост производителей. «Технический прогресс не стоит на месте, — констатировал он. — Сегодня выпустил продукцию, а завтра она уже устарела». По его словам, представленные на выставке разработки вскоре станут серийными и начнут выполнять боевые задачи.

Сам форум работает на двух площадках — в арт-резиденции «Сова» и местном «Арктическом лицее». Мероприятие фокусировалось на медиаволонтерстве и социальном проектировании, но демонстрация военных технологий заняла центральное место. Инициатор форума Артем Жога изначально задумывал его как площадку для взаимодействия между волонтерами, помогающими участникам СВО, и властями. Теперь к гуманитарной составляющей добавилась серьезная техническая компонента.