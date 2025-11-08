Громкое заявление Трампа разбилось о суровую реальность американского судостроения. Американская верфь Philly Shipyard не обладает техническими возможностями для строительства атомной подводной лодки по заказу Южной Кореи.

Амбициозные планы Вашингтона по восстановлению американской судостроительной мощи столкнулись с суровой реальностью. На прошлой неделе Дональд Трамп (Donald John Trump) в своем стиле сообщил в соцсетях о принципиальном согласии построить для Южной Кореи атомную подлодку. Он указал даже конкретное место — верфь в Филадельфии, которая формально является дочерним предприятием корейской Hanwha.

Однако уже через несколько дней южнокорейский премьер внес ясность. «Насколько мне известно, на данный момент у верфи в Филадельфии нет таких возможностей», — заявил Ким Мон Сок. Таким образом, выяснилось, что даже верфь, принадлежащая корейской компании, не может построить то, что пообещал американский президент.

Ситуация крайне щепетильна, если учесть два факта. Во-первых, Южная Корея — мировой лидер в гражданском судостроении. Местные компании как раз и владеют той самой американской верфью. Во-вторых, министр обороны республики Ан Гю Бак открыто говорил, что строить подлодки дома было бы рациональнее. Правда, стороны этот вариант пока не обсуждали.

При этом администрация Трампа не отказывается от своей идеи. Министр обороны Пит Хегсет пообещал тесное взаимодействие между ведомствами для выполнения президентского обещания. Конкретных сроков никто не называет.

Фактически администрация Трампа пообещала Южной Корее то, что не может обеспечить. Верфь в Филадельфии, которую президент назвал площадкой для строительства, технически не готова к созданию атомной подлодки. А другие американские судоверфи, способные строить АПЛ для ВМС США, вряд ли станут работать на зарубежного заказчика. Получается, громкое заявление из Белого дома просто не подкреплено реальными производственными мощностями в стране.