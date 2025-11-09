Их обвиняют в геноциде, преступлениях против человечности и нападениях на медицинские учреждения

Турецкое правосудие перешло от слов к делу в своем расследовании действий Израиля в Газе. Ордера на арест высшего руководства страны — это уже не дипломатический демарш, а конкретные уголовные обвинения. Стамбульская прокуратура составила список из 37 человек. Помимо Нетаньяху, в нем значатся действующий министр обороны Исраэль Кац, министр пограничной безопасности Итамар Бен-Гвир, начальник Генштаба Эяль Замир и командующий ВМС Давид Саар Салама. Основанием стали события в Газе за последние полтора года.

Это не первое подобное обвинение в адрес израильского руководства. Ранее Южная Африка уже обращалась в Международный уголовный суд, который также выдал ордера на арест Нетаньяху и его министров. Но турецкий случай особенный — национальная юстиция самостоятельно возбудила дело по фактам, которые считает военными преступлениями. Реальная перспектива оказаться в турецкой тюрьме для израильских министров, конечно, крайне мала. Однако теперь они рискуют столкнуться с арестом при посещении стран, которые могут исполнить требования Турции.