PoZiTiv4iK
Турция выдала ордера на арест Нетаньяху и 36 израильских чиновников
Их обвиняют в геноциде, преступлениях против человечности и нападениях на медицинские учреждения

Турецкое правосудие перешло от слов к делу в своем расследовании действий Израиля в Газе. Ордера на арест высшего руководства страны — это уже не дипломатический демарш, а конкретные уголовные обвинения. Стамбульская прокуратура составила список из 37 человек. Помимо Нетаньяху, в нем значатся действующий министр обороны Исраэль Кац, министр пограничной безопасности Итамар Бен-Гвир, начальник Генштаба Эяль Замир и командующий ВМС Давид Саар Салама. Основанием стали события в Газе за последние полтора года.

Это не первое подобное обвинение в адрес израильского руководства. Ранее Южная Африка уже обращалась в Международный уголовный суд, который также выдал ордера на арест Нетаньяху и его министров. Но турецкий случай особенный — национальная юстиция самостоятельно возбудила дело по фактам, которые считает военными преступлениями. Реальная перспектива оказаться в турецкой тюрьме для израильских министров, конечно, крайне мала. Однако теперь они рискуют столкнуться с арестом при посещении стран, которые могут исполнить требования Турции.

#израиль #турция #нетаньяху #стамбул #военные преступления #геноцид
Источник: rtvi.com
Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
07:19
А действительно, откуда у страны с годовым бюджетом в ≈ €370 млд €100 млд для хохлов? Мозго..бы!
The Times: Норвегия рассматривает выделение Украине кредита на сумму €100 млрд
AndreY33_80
06:00
Мне кажется, после электрической терапии пациент пошел на поправку. По крайней мере перестал Линукс мучить. Что на это скажет наш глубокоуважаемый врач ПНД из трёх кукух ?
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
ark-bak
05:48
Откуда у них 2 трлн$?
The Times: Норвегия рассматривает выделение Украине кредита на сумму €100 млрд
Den Fed
05:31
глупые финские ослы ....
Финны лишили себя бесплатной электроэнергии, АЭС от «Росатома» и права голоса в использовании Вуоксы
Den Fed
04:58
и бегать 30 раз ? У вас так много времени ?
Специалист жалуется на выход из строя трёх Core i9-14900K из-за нежелания Corsair обновлять BIOS
valderm
04:48
ибо нефиг лезть кривыми ручонками в настройки BIOS
Три процессора AMD Ryzen 7 9700X подряд сгорели на одной и той же матплате ASRock
Den Fed
04:41
Ученые моченые .... очередной бред. Защита от ренгена и гамма излучения это по сути функция плотности материала. Чем плотнее материал тем круче защита. Свинец ...висмут ..вольфрам ..железо ..медь. Ес...
Уральские учёные создали инновационную альтернативу свинцовой защите от радиации
valderm
04:41
Ради прикола я тут на RX 6400 Cronos запустил, работает и даже стабильные 60 FPS выдает ...
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
valderm
04:35
дрова adrenalin 25.10.2 отлично пашут на RX 6400 на win 11 25.H2, аффтар фейкомет (это есче мягко сказано)
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
32Влад32
02:29
Наглецы, пипец. Значит им там в Гейропе можно, что хотят, а остальным, что только они разрешат?
Власти Литвы планируют потребовать от Белоруссии компенсацию за задержку грузовиков на границе
