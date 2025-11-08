Китайским астронавтам пришлось задержаться на станции «Тяньгун». Их спускаемый аппарат, по предварительным данным, задел космический мусор. Спуск отменили — пока инженеры выясняют, насколько все серьезно.

Три китайских космонавта уже готовились к возвращению, когда в расписание вмешался космический мусор. Экипаж «Шэньчжоу-20» — Ван Цзе, Чэнь Чжунжуй и Чэнь Дун — должен был вернуться 5 ноября, передав управление сменщикам с корабля «Шэньчжоу-21», но утром того дня, Китайское агентство пилотируемых полетов объявило: посадка отменяется.

Причина — возвращаемая капсула экипажа «предположительно подверглась воздействию мелкого космического мусора». В заявлении CMSA сказано, что специалисты проверяют повреждения и оценивают риски для шестерых человек, работающих на станции. Подробностей пока нет. По данным Ars Technica, корабль все еще пристыкован к «Тяньгун». Он состоит из трех частей — силовой, жилой и возвращаемой. Если один из отсеков признан небезопасным, капсулу отправят на Землю без экипажа, а астронавты воспользуются резервным кораблем.