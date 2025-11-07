Илон Маск заявил, что хочет построить завод, который будет выпускать до миллиона чипов в месяц. Дженсен Хуанг из NVIDIA ответил прямо: «Это не просто завод, а искусство, которым владеет TSMC». По его словам, повторить работу тайваньской компании пока не удавалось никому.

На волне миллиардных компенсаций и громких обещаний Илон Маск объявил о новом плане — собственная фабрика по выпуску чипов для Tesla. Но в индустрии эту идею встретили без восторга.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг, выступая на Тайване, заметил: производство микросхем — это не просто конвейер и станки. Это тонкая инженерная работа, на которую у TSMC ушли десятилетия. «Это не строительство завода, это наука и искусство», — сказал он.

Так он отреагировал на слова Маска, который пообещал создать предприятие, способное выпускать до миллиона чипов в месяц. Идея звучала громко, особенно после одобрения компенсационного пакета Маска на триллион долларов.

Но, как напомнил Хуанг, даже Intel, имея опыт и ресурсы, годами пытается догнать TSMC и не всегда успешно. Между тем TSMC остается ключевым партнером NVIDIA — без ее мощностей не пошли бы в серию ни GPU, ни ИИ-чипы.

Маск же, похоже, хочет вырваться из зависимости от азиатских производителей. Однако «TeraFab», как он назвал проект, обойдется Tesla в сотни миллиардов и потребует опыта, которого у компании просто нет.