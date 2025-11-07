Специалисты НИУ ВШЭ установили, что климатические программы в России не имеют полноценного финансового обеспечения. Документы содержат планы по адаптации к изменению климата, но не определяют источники и объемы их финансирования.

Российские стратегии по климатической адаптации все чаще оказываются без должного финансового подкрепления. Правительственные документы определяют цели, но не объясняют, каким образом будут находиться средства для их реализации.

Аналитики Высшей школы экономики изучили документы климатической политики и не обнаружили в них эффективных финансовых механизмов. Государственные программы включают отдельные меры с адаптационным потенциалом – например, поддержку строительства оросительных систем или финансирование расчистки речных русел. Однако эти инициативы не образуют целостной системы.

Основная трудность заключается в том, что нормативные акты не устанавливают конкретные источники финансирования. Они не предусматривают создание специализированных фондов, не определяют объемы финансирования и не формируют стимулы для частных инвестиций. В результате деньги направляются преимущественно в те области, где риски становятся очевидными. Характерный пример – вложения промышленных компаний в защиту арктической инфраструктуры.

В распоряжении государства имеются инструменты для целевого финансирования климатических проектов. Среди них – зеленые облигации, государственно-частное партнерство, параметрическое страхование. Однако сейчас их применение носит эпизодический характер и не подчинено общей стратегии.

Исследователи предлагают изменить подход к финансированию. Вместо рассмотрения адаптации как отдельной статьи расходов необходимо интегрировать климатическую устойчивость во все направления государственных инвестиций. Требуется разработать систему учета финансовых потоков и четкие критерии для адаптационных проектов.

В текущей ситуации поддержка адаптации не основывается на стратегической оценке общенациональных уязвимостей. Финансирование концентрируется в зонах наиболее очевидных рисков, где у экономических субъектов имеются собственные ресурсы для реагирования. Это оставляет без внимания многие уязвимые регионы и отрасли экономики.