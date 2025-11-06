Министерство финансов разработало законопроект о приватизации муниципальных автопарков. Согласно документу, предприятия можно продавать только вместе с автобусами.

Городские автоколонны могут сменить владельцев, но — не по частям. Минфин предлагает передавать их в частные руки только вместе с автобусами, гаражами и всей инфраструктурой. Проект поправок уже вынесен на обсуждение.

В министерстве уверены, что продавать только недвижимость автопредприятий бессмысленно. Без техники частный владелец не сможет поддерживать работу маршрутов, а это ударит по горожанам. Поэтому новый порядок предусматривает приватизацию исключительно «в комплекте».

Регионы, впрочем, на такие сделки пока не спешат. Большинство областей недавно, наоборот, вернули автоколонны в муниципальную собственность — чтобы навести порядок с перевозками и заключить брутто-контракты, когда перевозчику платят фиксировано за выполненные рейсы.

В Башкирии признались, что с инициативой знакомы, но решения не приняли. В Нижегородской области рассказали о несостоявшейся продаже доли в одном из автопарков: частник передумал, пересмотрев стратегию.

В Екатеринбурге признаются, что «и без того хватает работы по настройке системы».

Общественники тоже против. В Краснодаре уверены: частные владельцы будут экономить на качестве, и пассажиры это сразу почувствуют. Эксперты из «Транспортной инициативы» добавляют: передача автопарков частникам может ухудшить качество перевозок — у города не останется рычагов влияния.

Тем не менее, инициатива Минфина выглядит как страховка. Если бюджеты регионов не выдержат расходы на содержание стареющего транспорта, схема приватизации уже будет готова. А автобусы, по данным НАПИ, стареют быстро: их средний возраст в России — 17 лет, из них почти 80% давно выработали срок службы.