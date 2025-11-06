Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Минфин предлагает продавать муниципальные автоколонны только с автобусами
Министерство финансов разработало законопроект о приватизации муниципальных автопарков. Согласно документу, предприятия можно продавать только вместе с автобусами.

Городские автоколонны могут сменить владельцев, но — не по частям. Минфин предлагает передавать их в частные руки только вместе с автобусами, гаражами и всей инфраструктурой. Проект поправок уже вынесен на обсуждение. 

В министерстве уверены, что продавать только недвижимость автопредприятий бессмысленно. Без техники частный владелец не сможет поддерживать работу маршрутов, а это ударит по горожанам. Поэтому новый порядок предусматривает приватизацию исключительно «в комплекте».

Регионы, впрочем, на такие сделки пока не спешат. Большинство областей недавно, наоборот, вернули автоколонны в муниципальную собственность — чтобы навести порядок с перевозками и заключить брутто-контракты, когда перевозчику платят фиксировано за выполненные рейсы.

В Башкирии признались, что с инициативой знакомы, но решения не приняли. В Нижегородской области рассказали о несостоявшейся продаже доли в одном из автопарков: частник передумал, пересмотрев стратегию.

В Екатеринбурге признаются, что «и без того хватает работы по настройке системы».

Общественники тоже против. В Краснодаре уверены: частные владельцы будут экономить на качестве, и пассажиры это сразу почувствуют. Эксперты из «Транспортной инициативы» добавляют: передача автопарков частникам может ухудшить качество перевозок — у города не останется рычагов влияния.

Тем не менее, инициатива Минфина выглядит как страховка. Если бюджеты регионов не выдержат расходы на содержание стареющего транспорта, схема приватизации уже будет готова. А автобусы, по данным НАПИ, стареют быстро: их средний возраст в России — 17 лет, из них почти 80% давно выработали срок службы.

#транспорт #минфин #приватизация #автоколонны
Источник: kommersant.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В обновленном трейлере «Хищника» показали двух новых существ планеты Генна
+
Toyota опубликовала тизер нового поколения пикапа Hilux перед мировой премьерой
+
i2HARD сравнили GeForce RTX 5050 с бюджетными моделями предыдущих поколений
+
Ученые зафиксировали процесс разрушения тектонической плиты в Тихом океане
5
Три процессора AMD Ryzen 7 9700X подряд сгорели на одной и той же матплате ASRock
8
На спутниковых снимках замечен прогресс в строительстве военного центра недалеко от Пекина
+
В Бельгии открыли завод по производству корпусов для 155-мм снарядов
2
Kingston представила 8-терабайтную версию своего флагманского SSD-накопителя Fury Renegade G5
2
Ученые подтвердили, что темная материя подчиняется гравитации
+
Nvidia выпустила новую версию графического драйвера GeForce Game Ready 581.80 WHQL
1
В России создают первую многоразовую ракету полного цикла
5
Оперативная память DDR5 подорожала вдвое и цены на 16 и 32 ГБ достигли исторического максимума
+
Топологическая квантовая батарея может изменить подход к хранению энергии
+
Астрономы обнаружили перспективную суперземлю совсем недалеко от Земли
1
Mazda утратила право выкупа своего завода в России
1
NVIDIA выпустила новый графический драйвер GeForce Game Ready 581.80 WHQL
+
AMD выпустит гибридный процессор Ryzen AI MAX+ 388 с полноценной графикой Radeon 8060S
1
Материнская плата ASRock B850 у обычного пользователя вывела из строя три процессора Ryzen 7 9700X
2
В Госдуме в преддверии холодов напомнили о штрафе за длительный прогрев двигателей во дворах
3
В начале ноября AMD и Intel начали повышать цены на свои процессоры предыдущих поколений
3

Популярные статьи

Подсчитал расходы на периферию и расходники для ПК и был потрясён — хватило бы собрать еще один
23
Блиц-тестирование элитного процессора Intel Xeon E5-2630 V2 под элитный Socket 2011
31
«Мир в огне», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Битва за битвой»: краткий обзор фильмов
3
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
5
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
186
«Дом из динамита»: сумбурная и нереалистичная драма (обзор фильма)
3
PlayStation 3 стала самым дорогим уроком для Sony — 7 лет убытков и жесткое противостояние с Xbox
1
Обзор недорогого компьютерного корпуса 4FAN Zulian
2
3I/ATLAS - необычная комета или искусственный объект
1
RAND Corporation: США ждёт болезненная реформа или глобальный кризис
+

Сейчас обсуждают

typym6ek
09:49
Пока телега и ватсап работает, я эту шляпу не поставлю. Для звонков у меня 45000 минут в месяц тариф.
MAX стал доступен для пользователей из всех стран СНГ
Олег бицепс
09:28
да ваще труба. эти болты просто мертвые. ваще не варик открутить. а резьбу срывать не охото. и молотком по отвертке стучал и грел нимного- нифига. вот решил вд заказать но очкую что бодяга бесполезная...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Sergey Kukharenko
09:28
А зачем что то придумывать для базы, если есть готовый вариант? Терминатор же тоже построен на базе танка, т90, если не ошибаюсь. У Милрем есть и абсолютно свои разработки, только чуть меньшего размер...
Эстония представила беспилотный истребитель танков Type-X RCV
Куйбышев
09:21
На немецком амазоне они в 3-4 раза дороже. Шишка, нах тебе оригинал, это говно с озона тоже работает
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Олег бицепс
09:17
братиша,ну типа вот это за 300рэ оригинал?
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Куйбышев
09:17
С оригиналом ты будешь меньше орать. Когда ржавую гайку будешь откручивать, а не то, что ты подумал, маленький извращенец.
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Error 404
09:13
Какой-то нездоровый хайп... Влетела каменюга из глубин космоса в СС и началось. Да это родственники хххлов с Нибиру прилетели, перемогу делать над мацкалями.
3I/ATLAS - необычная комета или искусственный объект
Redneck_prm
09:07
Пациент открывает для себя неизведанную территорию, потому путается в показаниях... 1. Мажорная версия в линуксе поднимается по воле левой пятки Линуса. Ибо разработка ядра не следует semver, и ожид...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Imeron
09:05
А он точно переживёт 102 литра? Он, конечно больной, но его надо лечить, а не делать из него водопроводную трубу. А, Вы, точно доктор? Если бы меня так лечили, я, возможно, тоже сбегал бы.
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Михаил Авраменко
09:04
Ну да ну да, запасайтесь солью, спичками, гречкой, туалетной бумагой и топовыми жЫфорсами.
Процессор AMD Ryzen 5 7500X3D с частотой 4,5 ГГц в режиме Boost на 8% уступил 7600X3D в Geekbench
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter