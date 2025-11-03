Согласно исследованию Института немецкой экономики, 36% компаний в Германии планируют сократить рабочие места в следующем году. В промышленном секторе этот показатель достигает 41%.

Немецкий бизнес готовится к тяжелым временам. Новые данные показывают, что компании массово планируют сокращения, причем в промышленности ситуация выглядит особенно тревожной.

Опрос Института немецкой экономики в Кёльне рисует безрадостную картину. 36% немецких компаний заявили о планах сократить персонал в следующем году. Создавать новые рабочие места собираются лишь 18% предприятий.

Промышленный сектор демонстрирует еще более тревожные показатели. В этом секторе о предстоящих увольнениях сообщают 41% предприятий. Для экономики, где промышленность традиционно была локомотивом роста, это серьезный сигнал.

Инвестиционные планы бизнеса тоже ухудшились. Лишь 23% компаний готовы вкладывать больше в новые проекты в 2026 году, тогда как 33%, наоборот, сократят инвестиции. Такой продолжительный спад инвестиционных ожиданий исследователи фиксируют впервые за всю историю наблюдений.

Эксперты института констатируют: кризис в Германии нарастает. Компании испытывают значительное геополитическое давление. Без структурных реформ со стороны государства даже многомиллиардные правительственные программы вряд ли дадут нужный эффект.